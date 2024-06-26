Роналдо заявил, что любит теннис больше футбола

Бывший нападающий «Реала», «Интера» и сборной Бразилии считает, что футбол сейчас стал скучным. Он посетил мероприятие в академии теннисного тренера Патрика Муратоглу.
«Сегодня я люблю теннис больше футбола. Это невероятно! Я больше не могу смотреть футбол – он такой скучный сейчас. Но я могу провести пять часов за просмотром тенниса.
Я тренируюсь три раза в неделю и уже очень конкурентоспособен. Моя игра становится лучше с каждым днем, за исключением бэкхенда», – сказал Роналдо.
- Бразилец выступал на взрослом уровне с 1993 по 2011 годы.
- Роналдо по два раза выиграл чемпионат мира и «Золотой мяч».
- Сейчас он является президентом «Вальядолида».
Источник: Lance!