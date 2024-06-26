В «Монако» оценили состояние Головина после травмы

Пресс-служба «Монако», в котором выступает российский полузащитник Александр Головин, рассказала о начале подготовки к новому сезону.

«Игроки вернулись в расположение клуба 24 июня. Они прошли медицинское обследование и проверку работоспособности. Ожидаются первые тренировки. Александр Головин вернулся в хорошем состоянии», – сообщили в пресс-службе.

В апреле Головин получил растяжение левой лодыжки и пропустил оставшуюся часть сезона.

Россиянин забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 27 играх за клуб в минувшем сезоне.

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