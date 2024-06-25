В среду, 26 июня 2024 года сборная Украины сыграет с Бельгией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы Е и начнется в 19:00 по московскому времени. Поединок состоится на стадионе «МХП-Арена» в Штутгарте.

Украина

Статистика сборной Украины в последних пяти матчах:

забито голов: 7;

пропущено голов: 7;

среднее количество забитых голов за игру: 1.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.40;

среднее количество ударов по воротам: 13.20;

среднее количество ударов соперника: 15.40;

среднее количество ударов в створ: 4.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 5.20.

Бельгия

Статистика сборной Бельгии в последних пяти встречах:

забито голов: 9;

пропущено голов: 3;

среднее количество забитых голов за игру: 1.80;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;

среднее количество ударов по воротам: 17.40;

среднее количество ударов соперника: 10.60;

среднее количество ударов в створ: 7.20;

среднее количество ударов в створ соперника: 3.40.

Прогноз на точный счет матча Украина – Бельгия

По мнению аналитиков букмекерских контор фаворит предстоящей встречи – сборная Бельгии. На команду Доменико Тедеско дают коэффициент 1.67. Что касается нашего прогноза на точный счет, то поставим на победу Бельгии 2:1 (8.50), украинцы наверняка окажут сопротивление, но вряд ли смогут обыграть мотивированную команду Тедеско.