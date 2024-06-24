Бабаев объяснил, почему ЦСКА назначил главным тренером Николича

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал назначение Марко Николича на пост главного тренера команды.

«Идея пригласить Марко не была спонтанной. Мы знакомы с ним, он успешно работал в России, да и не только, везде добивался результата. Оперативно и быстро провели переговоры, обсудили ситуацию и пришли к такому решению», – сказал Бабаев.

Николич возглавил ЦСКА в начале июня. Контракт с ним подписан до конца сезона-2025/2026.

Ранее специалист работал в «Локомотиве».

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