Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Нидерландов на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине сыграет с Австрией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы D и начнется в 19:00 по московскому времени.

Нидерланды

Статистика сборной Нидерландов в последних пяти матчах:

забито голов: 11;

пропущено голов: 3;

среднее количество забитых голов за игру: 2.20;

среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;

среднее количество ударов по воротам: 15.60;

среднее количество ударов соперника: 9.40;

среднее количество ударов в створ: 6.00;

среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.

Австрия

Статистика сборной Австрии в последних пяти встречах:

забито голов: 12;

пропущено голов: 5;

среднее количество забитых голов за игру: 2.40;

среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;

среднее количество ударов по воротам: 10.20;

среднее количество ударов соперника: 10.60;

среднее количество ударов в створ: 5.40;

среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.

Прогноз на точный счет матча Нидерланды – Австрия

Сборная Нидерландов – фаворит предстоящей встречи. Так, букмекеры дают на победу подопечных Кумана коэффициент 2.17, а вот на победу австрийцев солидные 3.90. Впрочем, ничья оценивается в 3.15.

Что касается ставки на точный счет, то предположим, Нидерланды обыграют соперника со счетом 1:0 (8.50). Австрия наверняка окажет сопротивление, но и подопечным Кумана для выхода из группы нужно набирать в этой игре три очка.