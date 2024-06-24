Во вторник, 25 июня 2024 года сборная Нидерландов на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине сыграет с Австрией в рамках Евро 2024. Игра пройдет в третьем туре группы D и начнется в 19:00 по московскому времени.
Нидерланды
Статистика сборной Нидерландов в последних пяти матчах:
- забито голов: 11;
- пропущено голов: 3;
- среднее количество забитых голов за игру: 2.20;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 0.60;
- среднее количество ударов по воротам: 15.60;
- среднее количество ударов соперника: 9.40;
- среднее количество ударов в створ: 6.00;
- среднее количество ударов в створ соперника: 4.00.
Австрия
Статистика сборной Австрии в последних пяти встречах:
- забито голов: 12;
- пропущено голов: 5;
- среднее количество забитых голов за игру: 2.40;
- среднее количество пропущенных голов за игру: 1.00;
- среднее количество ударов по воротам: 10.20;
- среднее количество ударов соперника: 10.60;
- среднее количество ударов в створ: 5.40;
- среднее количество ударов в створ соперника: 2.40.
Прогноз на точный счет матча Нидерланды – Австрия
Сборная Нидерландов – фаворит предстоящей встречи. Так, букмекеры дают на победу подопечных Кумана коэффициент 2.17, а вот на победу австрийцев солидные 3.90. Впрочем, ничья оценивается в 3.15.
Что касается ставки на точный счет, то предположим, Нидерланды обыграют соперника со счетом 1:0 (8.50). Австрия наверняка окажет сопротивление, но и подопечным Кумана для выхода из группы нужно набирать в этой игре три очка.