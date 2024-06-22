Результаты матчей Евро-2024, 21 июня

В пятницу, 21 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

Сначала Украина добыла волевую победу над Словакией.

Затем Австрия обыграла Польшу, ответил на один гол тремя своими.

В заключительной встрече Франция и Нидерланды сильнейшего не выявили.

Результаты Евро-2024 21 июня

Группа E. 2-й тур

Словакия – Украина – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Шранц, 17; 1:1 – Шапаренко, 54; 1:2 – Яремчук, 80.

Группа D. 2-й тур

Польша – Австрия – 1:3 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Траунер, 9; 1:1 – Пентек, 30; 1:2 – Баумгартнер, 66; 1:3 – Арнаутович (с пенальти), 78.

Группа D. 2-й тур

Нидерланды – Франция – 0:0 Текстовая онлайн-трансляция

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