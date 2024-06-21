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Расписание матчей
Евро-2024
Словакия - Украина
Словакия - Украина: обзор матча 21 июня 2024
Словакия
21.06.2024, пятница, 16:00
Чемпионат Европы, группа E, 2 тур
1 : 2
Завершен
Украина
17'
И. Шранц
54'
Н. Шапаренко
80'
Р. Яремчук
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словакия - Украина
90'
+2
Замена
М. Таловеров
️️️️
Н. Шапаренко
Замена
Л. Сауэр
️️️️
И. Шранц
86'
85'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
В. Бражко
85'
Замена
Р. Малиновский
️️️️
М. Мудрик
84'
Желтая карточка
Р. Яремчук
80'
ГОЛ! 1:2!
Р. Яремчук
Пас отдал
Н. Шапаренко
Замена
Т. Суслов
️️️️
Д. Ганцко
68'
Замена
А. Оберт
️️️️
Л. Гараслин
68'
68'
Замена
А. Зубков
️️️️
А. Ярмоленко
68'
Замена
Р. Яремчук
️️️️
А. Довбик
Травма
Д. Ганцко
62'
Замена
Л. Бенеш
️️️️
Р. Боженик
60'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
О. Дуда
60'
54'
ГОЛ! 1:1!
Н. Шапаренко
Пас отдал
А. Зинченко
ГОЛ! 1:0!
И. Шранц
Пас отдал
Л. Гараслин
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
19
Юрай Куцка
ЦП
22
Станислав Лоботка
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Украина
12
Анатолий Трубин
ВР
17
Александр Зинченко
ЛЗ
13
Илья Забарный
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
7
Михаил Мудрик
ЛВ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Георгий Судаков
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
11
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Словакия
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
10
Ласло Бенеш
ЦП
19
Томас Риго
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
4
Максим Таловеров
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
5
Сергей Сидорчук
ЦП
8
Руслан Малиновский
АП
20
Александр Зубков
ПВ
15
Виктор Цыганков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
9
Роман Яремчук
ЦФ
4-2-2-2
1
Дубравка
3
Вавро
14
Шкриньяр
16
Ганцко
2
Пекарик
19
Куцка
22
Лоботка
17
Гараслин
8
Дуда
9
Боженик
18
Шранц
4-1-1-3-1
12
Трубин
18
Тымчик
13
Забарный
22
Матвиенко
17
Зинченко
6
Бражко
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
8
Судаков
7
Мудрик
11
Довбик
17
Гараслин
21
Оберт
21
Оберт
17
Гараслин
9
Боженик
10
Бенеш
10
Бенеш
9
Боженик
18
Шранц
13
Сауэр
13
Сауэр
18
Шранц
8
Дуда
15
Стрелец
15
Стрелец
8
Дуда
16
Ганцко
10
Суслов
10
Суслов
16
Ганцко
10
Шапаренко
4
Таловеров
4
Таловеров
10
Шапаренко
6
Бражко
5
Сидорчук
5
Сидорчук
6
Бражко
7
Мудрик
8
Малиновский
8
Малиновский
7
Мудрик
7
Ярмоленко
20
Зубков
20
Зубков
7
Ярмоленко
11
Довбик
9
Яремчук
9
Яремчук
11
Довбик
Остались в запасе
Словакия
Украина
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
15
Виктор Цыганков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
12
Марек Родак
ВР
23
Генрих Раваш
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
11
Любомир Тупта
ЛВ
20
Давид Дуриш
ЛВ
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
1
Георгий Бущан
ВР
2
Богдан Михайличенко
ЛЗ
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
4
Александр Сваток
ЦЗ
2
Ефим Конопля
ПЗ
6
Тарас Степаненко
ОП
15
Виктор Цыганков
ПВ
17
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Словакия - Украина
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
4
4
Нарушения
9
12
Офсайды
2
5
Количество передач
534
417
Сейвы
3
4
Точность передач %
89
88
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.09
1.61
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
43910 из 54600 зрителей (80%)
Где смотреть матч:
Okko
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