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    • Прогноз на точный счет матча 2 тура Евро-2024 Турция – Португалия, 22 июня 2024 года

    Прогноз на точный счет матча 2 тура Евро-2024 Турция – Португалия, 22 июня 2024 года

    В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Турции и Португалии. Матч группы F пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 19:00 (мск).

    Турция

    Результаты последних 5 матчей сборной Турции:

    • 18.06.24 Турция – Грузия – 3:1 (Евро-2024);
    • 10.06.24 Польша – Турция – 2:1 (тов. матч);
    • 04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);
    • 26.03.24 Австрия – Турция – 6:1 (тов. матч);
    • 22.03.24 Венгрия – Турция – 1:0 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 5;
    • пропущено голов – 10;
    • забито в среднем за игру – 1.00;
    • пропущено в среднем за игру – 2.00;
    • среднее количество ударов за матч – 16.60;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 5.20.

    Португалия

    Результаты последних 5 матчей сборной Португалии:

    • 18.06.24 Португалия – Чехия – 2:1 (Евро-2024);
    • 11.06.24 Португалия – Ирландия – 3:0 (тов. матч);
    • 08.06.24 Португалия – Хорватия – 1:2 (тов. матч);
    • 04.06.24 Португалия – Финляндия – 4:2 (тов. матч);
    • 26.03.24 Словения – Португалия – 2:0 (тов. матч).

    Статистика в последних 5 матчах:

    • забито голов – 10;
    • пропущено голов – 7;
    • забито в среднем за игру – 2.00;
    • пропущено в среднем за игру – 1.40;
    • среднее количество ударов за матч – 17.40;
    • среднее количество ударов в створ за матч – 6.20.

    Прогноз на точный счет

    Полагаем, что португальцы одержат победу, но без пропущенного гола с поля не уйдут. Прогноз на точный счет – 1:3 с коэффициентом 12.00.

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    Источник: «Бомбардир»

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