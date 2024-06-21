В субботу, 22 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 встречаются сборные Турции и Португалии. Матч группы F пройдет на «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и начнется в 19:00 (мск).

Турция

Результаты последних 5 матчей сборной Турции:

18.06.24 Турция – Грузия – 3:1 (Евро-2024);

10.06.24 Польша – Турция – 2:1 (тов. матч);

04.06.24 Италия – Турция – 0:0 (тов. матч);

26.03.24 Австрия – Турция – 6:1 (тов. матч);

22.03.24 Венгрия – Турция – 1:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 5;

пропущено голов – 10;

забито в среднем за игру – 1.00;

пропущено в среднем за игру – 2.00;

среднее количество ударов за матч – 16.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 5.20.

Португалия

Результаты последних 5 матчей сборной Португалии:

18.06.24 Португалия – Чехия – 2:1 (Евро-2024);

11.06.24 Португалия – Ирландия – 3:0 (тов. матч);

08.06.24 Португалия – Хорватия – 1:2 (тов. матч);

04.06.24 Португалия – Финляндия – 4:2 (тов. матч);

26.03.24 Словения – Португалия – 2:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 10;

пропущено голов – 7;

забито в среднем за игру – 2.00;

пропущено в среднем за игру – 1.40;

среднее количество ударов за матч – 17.40;

среднее количество ударов в створ за матч – 6.20.

Прогноз на точный счет

Полагаем, что португальцы одержат победу, но без пропущенного гола с поля не уйдут. Прогноз на точный счет – 1:3 с коэффициентом 12.00.