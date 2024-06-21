Результаты матчей Евро-2024, 20 июня

В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

Сначала Сербия ушла от поражения в игре со Словенией, забив на 96-й минуте.

Затем вничью сыграли сборные Англии и Дании.

В заключительной встрече Испания минимально победила Италию благодаря автоголу.

Результаты Евро-2024 20 июня

Группа C. 2-й тур

Словения – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Карничник, 69; 1:1 – Йович, 90+6.

Группа C. 2-й тур

Дания – Англия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 18; 1:1 – Юльманн, 34.

Группа B. 2-й тур

Испания – Италия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Калафьори (в свои ворота), 55.

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