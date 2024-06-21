Результаты матчей Евро-2024, 20 июня

В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.
Сначала Сербия ушла от поражения в игре со Словенией, забив на 96-й минуте.
Затем вничью сыграли сборные Англии и Дании.
В заключительной встрече Испания минимально победила Италию благодаря автоголу.
Результаты Евро-2024 20 июня
Группа C. 2-й тур
Словения – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Карничник, 69; 1:1 – Йович, 90+6.
Группа C. 2-й тур
Дания – Англия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кейн, 18; 1:1 – Юльманн, 34.
Группа B. 2-й тур
Испания – Италия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Калафьори (в свои ворота), 55.