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    Результаты матчей Евро-2024, 20 июня

    В четверг, 20 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

    Сначала Сербия ушла от поражения в игре со Словенией, забив на 96-й минуте.

    Затем вничью сыграли сборные Англии и Дании.

    В заключительной встрече Испания минимально победила Италию благодаря автоголу.

    Результаты Евро-2024 20 июня

    Группа C. 2-й тур

    Словения – Сербия – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Карничник, 69; 1:1 – Йович, 90+6.

    Группа C. 2-й тур

    Дания – Англия – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кейн, 18; 1:1 – Юльманн, 34.

    Группа B. 2-й тур

    Испания – Италия – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Калафьори (в свои ворота), 55.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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