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Расписание матчей
Евро-2024
Испания - Италия
Испания - Италия: обзор матча 20 июня 2024
Испания
20.06.2024, четверг, 22:00
Чемпионат Европы, группа B, 2 тур
1 : 0
Завершен
Италия
55'
Р. Калафьори (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Испания - Италия
Желтая карточка
Д. Карвахаль
90'
+5
Замена
М. Мерино
️️️️
Ф. Руис
90'
+4
82'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Л. Пеллегрини
Замена
А. Перес
️️️️
Н. Уильямс
78'
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Мората
78'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
Л. Ямаль
71'
Замена
А. Баэна
️️️️
Педри
71'
Желтая карточка
Р. Ле Норман
69'
64'
Замена
М. Ретеги
️️️️
Д. Скамакка
64'
Замена
М. Дзакканьи
️️️️
Ф. Кьеза
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Р. Калафьори
55'
46'
Желтая карточка
Б. Кристанте
46'
Замена
А. Камбьясо
️️️️
Д. Фраттези
46'
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Жоржиньо
Желтая карточка
Родри
45'
+1
15'
Желтая карточка
Д. Доннарумма
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
23
Унаи Симон
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Фабиан Руис
ЦП
20
Педри
ЦП
17
Нико Уильямс
ПВ
10
Ламин Ямаль
ПВ
7
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
11
Федерико Димарко
ЛЗ
6
Алессандро Бастони
ЦЗ
5
Риккардо Калафьори
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
16
Давиде Фраттези
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
18
Николо Барелла
ЦП
10
Лоренцо Пеллегрини
АП
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Испания
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
15
Алекс Баэна
ЛВ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Микель Мерино
ЦП
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
9
Айосе Перес
ЦФ
9
Хоселу
ЦФ
Италия
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
20
Андреа Камбьясо
ЛЗ
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
16
Бриан Кристанте
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
9
Матео Ретеги
ЦФ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
4-1-2-2-1
23
Симон
22
Кукурелья
14
Ляпорт
3
Ле Норман
2
Карвахаль
16
Родри
8
Руис
20
Педри
17
Уильямс
10
Ямаль
7
Мората
4-3-2-1
1
Доннарумма
22
Ди Лоренцо
6
Бастони
5
Калафьори
11
Димарко
16
Фраттези
8
Жоржиньо
18
Барелла
10
Пеллегрини
14
Кьеза
20
Скамакка
8
Руис
6
Мерино
6
Мерино
8
Руис
20
Педри
15
Баэна
15
Баэна
20
Педри
7
Мората
21
Оярсабаль
21
Оярсабаль
7
Мората
10
Ямаль
7
Торрес
7
Торрес
10
Ямаль
17
Уильямс
9
Перес
9
Перес
17
Уильямс
16
Фраттези
20
Камбьясо
20
Камбьясо
16
Фраттези
8
Жоржиньо
16
Кристанте
16
Кристанте
8
Жоржиньо
14
Кьеза
20
Дзакканьи
20
Дзакканьи
14
Кьеза
20
Скамакка
9
Ретеги
9
Ретеги
20
Скамакка
10
Пеллегрини
10
Распадори
10
Распадори
10
Пеллегрини
Остались в запасе
Испания
Италия
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
13
Алекс Ремиро
ВР
1
Давид Райя
ВР
3
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
4
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Начо
ЦЗ
22
Хесус Навас
ПЗ
18
Мартин Субименди
ЦП
9
Фермин Лопес
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
9
Хоселу
ЦФ
Остались в запасе
22
Алекс Мерет
ВР
13
Гульельмо Викарио
ВР
6
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
19
Федерико Гатти
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
2
Раоуль Белланова
ПЗ
13
Маттео Дармиан
ПЗ
25
Майкл Фолоруншо
ЦП
10
Николо Фаджоли
АП
22
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
Главный тренер
Луис де ла Фуэнте
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Испания - Италия
3
2
Всего ударов по воротам
20
4
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
5
2
Нарушения
17
14
Количество передач
591
439
Сейвы
1
8
Точность передач %
90
83
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
9
1
xG (ожидаемые голы)
1.9
0.18
Матчи команд
Испания
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Фелтинс-Арена
Посещаемость:
49528 из 61973 зрителей (79%)
Где смотреть матч:
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