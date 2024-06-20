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Расписание матчей
Евро-2024
Словения - Сербия
Словения - Сербия: обзор матча 20 июня 2024
Словения
20.06.2024, четверг, 16:00
Чемпионат Европы, группа C, 2 тур
1 : 1
Завершен
Сербия
69'
Ж. Карничник
90+5'
Л. Йович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словения - Сербия
90'
+5
ГОЛ! 1:1!
Л. Йович
Пас отдал
И. Илич
Желтая карточка
Ж. Випотник
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
М. Гачинович
90'
+2
Желтая карточка
Л. Йович
Замена
Д. Брекало
️️️️
Т. Элшник
90'
+1
Желтая карточка
Э. Янжа
87'
82'
Замена
Л. Самарджич
️️️️
Д. Тадич
82'
Замена
В. Бирманчевич
️️️️
А. Живкович
Замена
Ж. Випотник
️️️️
П. Стоянович
76'
Замена
Б. Вербич
️️️️
Б. Шешко
76'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Карничник
Пас отдал
Т. Элшник
69'
64'
Замена
С. Милинкович-Савич
️️️️
С. Лукич
64'
Замена
Л. Йович
️️️️
Д. Влахович
Замена
Й. Горенц-Станкович
️️️️
Я. Млакар
63'
54'
Желтая карточка
С. Лукич
46'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Ф. Младенович
25'
Желтая карточка
Ф. Младенович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словения
1
Ян Облак
ВР
2
Жан Карничник
ЦЗ
21
Ваня Дркушич
ЦЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
13
Эрик Янжа
ЦЗ
20
Петар Стоянович
ПЗ
22
Адам Гнезда Черин
ЦП
10
Тими Элшник
ЦФ
17
Ян Млакар
ЦФ
9
Андраж Шпорар
ЦФ
11
Беньямин Шешко
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
17
Иван Илич
ЦП
22
Саша Лукич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Словения
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
23
Давид Брекало
ЦЗ
5
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
18
Жан Випотник
ЦФ
Сербия
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
14
Велько Бирманчевич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
6
Неманья Гудель
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
11
Лазар Самарджич
АП
7
Мият Гачинович
АП
18
Петар Ратков
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
3-2-1-4
1
Облак
21
Дркушич
6
Бийол
13
Янжа
2
Карничник
20
Стоянович
22
Гнезда Черин
10
Элшник
11
Шешко
9
Шпорар
17
Млакар
4-3-1-2
1
Райкович
13
Велькович
4
Миленкович
3
Павлович
25
Младенович
14
Живкович
17
Илич
22
Лукич
10
Тадич
9
Митрович
23
Влахович
10
Элшник
23
Брекало
23
Брекало
10
Элшник
17
Млакар
5
Горенц-Станкович
5
Горенц-Станкович
17
Млакар
11
Шешко
7
Вербич
7
Вербич
11
Шешко
20
Стоянович
18
Випотник
18
Випотник
20
Стоянович
22
Лукич
20
Милинкович-Савич
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
10
Тадич
11
Самарджич
11
Самарджич
10
Тадич
25
Младенович
7
Гачинович
7
Гачинович
25
Младенович
14
Живкович
14
Бирманчевич
14
Бирманчевич
14
Живкович
23
Влахович
8
Йович
8
Йович
23
Влахович
Остались в запасе
Словения
Сербия
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Остались в запасе
12
Вид Белец
ВР
16
Игор Векич
ВР
3
Юре Балковец
ЦЗ
4
Миха Блажич
ЦЗ
6
Адриан Зеликович
ОП
8
Занди Ловрич
ЦП
14
Ясмин Куртич
ЦП
19
Томи Хорват
ЦП
24
Нино Цугель
ПВ
11
Жан Целар
ЦФ
7
Йосип Иличич
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордже Петрович
ВР
23
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Неманья Стойич
ЦЗ
15
Срджан Бабич
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
6
Неманья Гудель
ЦП
16
Срджан Мияилович
ЦП
5
Неманья Максимович
ЦП
11
Филип Костич
ЛВ
18
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Статистика матча Словения - Сербия
2
4
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
8
Количество передач
346
525
Сейвы
3
3
Точность передач %
77
87
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.53
1.33
Матчи команд
Словения
Лига наций, Финал
Словения
- : -
27.03.2027
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Северная Македония
0 : 3
16.11.2026
Словения
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Шотландия
1 : 2
06.10.2026
Словения
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Словения
2 : 0
29.09.2026
Северная Македония
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Альянц Арена
Посещаемость:
63028 из 71437 зрителей (88%)
Где смотреть матч:
Okko
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