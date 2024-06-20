В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Франции. Матч группы D состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 (мск).
Нидерланды
Результаты последних 5 матчей Нидерландов:
- 16.06.24 Польша – Нидерланды – 1:2 (Евро-2024);
- 10.06.24 Нидерланды – Исландия – 4:0 (тов. матч);
- 06.06.24 Нидерланды – Канада – 4:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Германия – Нидерланды – 2:1 (тов. матч);
- 22.03.24 Нидерланды – Шотландия – 4:0 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 15;
- пропущено голов – 3;
- забито в среднем за игру – 3.00;
- пропущено в среднем за игру – 0.60;
- среднее количество ударов за матч – 16.40;
- среднее количество ударов в створ за матч – 6.40.
Франция
Результаты последних 5 матчей Франции:
- 17.06.24 Австрия – Франция – 0:1 (Евро-2024);
- 09.06.24 Франция – Канада – 0:0 (тов. матч);
- 05.06.24 Франция – Люксембург – 3:0 (тов. матч);
- 26.03.24 Франция – Чили – 3:2 (тов. матч);
- 23.03.24 Франция – Германия – 0:2 (тов. матч).
Статистика в последних 5 матчах:
- забито голов – 7;
- пропущено голов – 4;
- забито в среднем за игру – 1.40;
- пропущено в среднем за игру – 0.80;
- среднее количество ударов за матч – 14.60;
- среднее количество ударов в створ за матч – 4.00.
Прогноз на точный счет
Даже без Мбаппе французы остаются фаворитами поединка. Полагаем, команда Дешама победит, но сухой с поля не уйдет. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 9.00.