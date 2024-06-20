В пятницу, 21 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Нидерландов и Франции. Матч группы D состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге и начнется в 22:00 (мск).

Нидерланды

Результаты последних 5 матчей Нидерландов:

16.06.24 Польша – Нидерланды – 1:2 (Евро-2024);

10.06.24 Нидерланды – Исландия – 4:0 (тов. матч);

06.06.24 Нидерланды – Канада – 4:0 (тов. матч);

26.03.24 Германия – Нидерланды – 2:1 (тов. матч);

22.03.24 Нидерланды – Шотландия – 4:0 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 15;

пропущено голов – 3;

забито в среднем за игру – 3.00;

пропущено в среднем за игру – 0.60;

среднее количество ударов за матч – 16.40;

среднее количество ударов в створ за матч – 6.40.

Франция

Результаты последних 5 матчей Франции:

17.06.24 Австрия – Франция – 0:1 (Евро-2024);

09.06.24 Франция – Канада – 0:0 (тов. матч);

05.06.24 Франция – Люксембург – 3:0 (тов. матч);

26.03.24 Франция – Чили – 3:2 (тов. матч);

23.03.24 Франция – Германия – 0:2 (тов. матч).

Статистика в последних 5 матчах:

забито голов – 7;

пропущено голов – 4;

забито в среднем за игру – 1.40;

пропущено в среднем за игру – 0.80;

среднее количество ударов за матч – 14.60;

среднее количество ударов в створ за матч – 4.00.

Прогноз на точный счет

Даже без Мбаппе французы остаются фаворитами поединка. Полагаем, команда Дешама победит, но сухой с поля не уйдет. Прогноз на точный счет – 1:2 с коэффициентом 9.00.