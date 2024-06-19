В четверг, 20 июня, во 2-м туре группового этапа Евро-2024 сыграют сборные Испании и Италии. Матч группы B пройдет в Гельзенкирхене, начало – в 22:00 (мск).

Испания

Отборочный турнир к Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте Кастильо завершила на 1-м месте в своей группе, опередив на 4 очка сборную Шотландии. В 1-м туре группового этапа ЧЕ Испания переиграла команду Хорватии – 3:0. За испанцев забивали Мората (29-я минута), Руис (32) и Карвахаль (45+2).

Перед вторым туром Испания лидирует в группе В с 3 очками.

Италия

Сборная Италии в отборочной группе к Евро-2024 заняла 2-е место, отстав от англичан на 6 очков. В первой игре финальной части ЧЕ команда Лучано Спаллетти переиграла сборную Албании – 2:1.

Итальянцы пропустили уже на 1-й минуте, но быстро забили два гола в ответ – отличились Бастони (11-я минута) и Барелла (16). Италия занимает 2-е место в группе, уступая Испании по разнице голов.

Статистика и цифры

В последних 5 встречах перевес на стороне испанцев:

15.06.23 Испания – Италия – 2:1 (Лига наций);

06.10.21 Италия – Испания – 1:2 (Лига наций);

06.07.21 Италия – Испания – 1:1, пен. 4:2 (Евро-2020);

02.09.17 Испания – Италия – 3:0 (отбор на ЧМ-2018);

06.10.16 Италия – Испания – 1:1 (отбор на ЧМ-2018).

Прогноз

В очных противостояниях Испания чаще переигрывает Италию, но без обмена голами практически никогда не обходится. Полагаем, что команды продолжат эту традицию. Наш прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.90.