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    Результаты матчей Евро-2024, 17 июня

    В понедельник, 17 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.

    Сначала Украина разгромно проиграла Румынии, пропустив три безответных мяча.

    Затем Бельгия сенсационно уступила Словакии, потерпев первое поражение при Доменико Тедеско.

    В заключительной игре дня Франция победила Австрию благодаря автоголу.

    Результаты Евро-2024 17 июня

    Группа E. 1-й тур

    Румыния – Украина – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Станчу, 29; 2:0 – Марин, 53; 3:0 – Дрэгуш, 57.

    Группа E. 1-й тур

    Бельгия – Словакия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Шранц, 7.

    Группа D. 1-й тур

    Австрия – Франция – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Вебер (в свои ворота), 38.

    Календарь Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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