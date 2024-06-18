Результаты матчей Евро-2024, 17 июня

В понедельник, 17 июня, на Евро-2024 состоялись три матча.
Сначала Украина разгромно проиграла Румынии, пропустив три безответных мяча.
Затем Бельгия сенсационно уступила Словакии, потерпев первое поражение при Доменико Тедеско.
В заключительной игре дня Франция победила Австрию благодаря автоголу.
Результаты Евро-2024 17 июня
Группа E. 1-й тур
Румыния – Украина – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Станчу, 29; 2:0 – Марин, 53; 3:0 – Дрэгуш, 57.
Группа E. 1-й тур
Бельгия – Словакия – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Шранц, 7.
Группа D. 1-й тур
Австрия – Франция – 0:1 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Вебер (в свои ворота), 38.