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Расписание матчей
Евро-2024
Австрия - Франция
Австрия - Франция: обзор матча 17 июня 2024
Австрия
17.06.2024, понедельник, 22:00
Чемпионат Европы, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Франция
38'
М. Вебер (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австрия - Франция
90'
+1
Замена
Ю. Фофана
️️️️
А. Гризманн
Замена
Р. Шмид
️️️️
К. Лаймер
90'
+1
90'
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Мбаппе
89'
Желтая карточка
К. Мбаппе
Замена
А. Прасс
️️️️
Ф. Мвене
88'
88'
Травма
К. Мбаппе
Желтая карточка
К. Баумгартнер
81'
71'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Рабьо
71'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
У. Дембеле
Замена
П. Виммер
️️️️
Ф. Гриллич
60'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Грегоритч
59'
Замена
Г. Траунер
️️️️
М. Вебер
59'
56'
Желтая карточка
У. Дембеле
38'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Вебер
Желтая карточка
Ф. Мвене
34'
Желтая карточка
М. Вебер
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австрия
13
Патрик Пенц
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
3
Кевин Дансо
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
16
Филипп Мвене
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
6
Николас Зайвальд
ЦП
20
Конрад Лаймер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Франция
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
17
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Дайот Упамекано
ЦЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Адриан Рабьо
ЦП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Австрия
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
5
Гернот Траунер
ЦЗ
22
Александер Прасс
ЛП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
18
Романо Шмид
АП
22
Маттиас Зайдль
АП
21
Патрик Виммер
ПВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Франция
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
19
Юссуф Фофана
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Пенц
5
Пош
3
Дансо
14
Вебер
16
Мвене
10
Гриллич
6
Зайвальд
20
Лаймер
9
Забитцер
10
Баумгартнер
11
Грегоритч
4-1-1-1-3
16
Меньян
5
Кунде
17
Салиба
4
Упамекано
19
Эрнандес
13
Канте
14
Рабьо
7
Дембеле
10
Мбаппе
9
Тюрам
7
Гризманн
14
Вебер
5
Траунер
5
Траунер
14
Вебер
16
Мвене
22
Прасс
22
Прасс
16
Мвене
20
Лаймер
18
Шмид
18
Шмид
20
Лаймер
10
Гриллич
21
Виммер
21
Виммер
10
Гриллич
11
Грегоритч
7
Арнаутович
7
Арнаутович
11
Грегоритч
14
Рабьо
6
Камавинга
6
Камавинга
14
Рабьо
7
Гризманн
19
Фофана
19
Фофана
7
Гризманн
10
Мбаппе
9
Жиру
9
Жиру
10
Мбаппе
7
Дембеле
12
Муани
12
Муани
7
Дембеле
Остались в запасе
Австрия
Франция
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
1
Хайнц Линднер
ВР
12
Никлас Хедл
ВР
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
3
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
22
Маттиас Зайдль
АП
17
Флориан Кайнц
ЛВ
19
Марко Груль
ЛВ
25
Максимилиан Энтруп
ЦФ
23
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
1
Брис Самба
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Жонатан Клосс
ПЗ
8
Орельен Чуамени
ОП
18
Варрен Заир-Эмери
ОП
7
Кингсли Коман
ЛВ
12
Брэдли Барколя
ЛВ
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Австрия - Франция
3
2
Всего ударов по воротам
6
14
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
10
Офсайды
0
1
Количество передач
474
454
Сейвы
3
3
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
3
6
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
5
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
xG (ожидаемые голы)
0.81
2.03
Матчи команд
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
Посещаемость:
46425 из 54600 зрителей (85%)
Где смотреть матч:
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