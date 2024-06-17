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Расписание матчей
Евро-2024
Бельгия - Словакия
Бельгия - Словакия: обзор матча 17 июня 2024
Бельгия
17.06.2024, понедельник, 19:00
Чемпионат Европы, группа E, 1 тур
0 : 1
Завершен
Словакия
7'
И. Шранц
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бельгия - Словакия
90'
+4
Замена
А. Оберт
️️️️
О. Дуда
90'
+3
Травма
О. Дуда
Желтая карточка
Д. Лукебакио
85'
Замена
Д. Лукебакио
️️️️
Я. Карраско
84'
Замена
Л. Опенда
️️️️
Ж. Доку
84'
81'
Замена
Д. Дуриш
️️️️
И. Шранц
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
76'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Л. Троссард
74'
70'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Р. Боженик
70'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Л. Гараслин
Замена
Й. Бакайоко
️️️️
О. Мангала
58'
41'
Желтая карточка
И. Шранц
Желтая карточка
О. Мангала
30'
7'
ГОЛ! 0:1!
И. Шранц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Коэн Кастелс
ВР
11
Янник Карраско
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
2
Зено Дебаст
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
18
Орель Мангала
ОП
24
Амаду Онана
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
10
Леандро Троссард
АП
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Словакия
1
Мартин Дубравка
ВР
16
Давид Ганцко
ЛЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
2
Петер Пекарик
ПЗ
17
Лукаш Гараслин
ЛВ
22
Станислав Лоботка
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
8
Ондрей Дуда
ПВ
18
Иван Шранц
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
14
Доди Лукебакио
ПВ
19
Йохан Бакайоко
ПВ
11
Луа Опенда
ЦФ
Словакия
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
21
Адам Оберт
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
20
Давид Дуриш
ЛВ
13
Лео Сауэр
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
15
Давид Стрелец
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Кастелс
11
Карраско
4
Фас
2
Дебаст
21
Кастань
18
Мангала
24
Онана
10
Троссард
7
Де Брюйне
9
Лукаку
11
Доку
4-2-2-2
1
Дубравка
2
Пекарик
14
Шкриньяр
3
Вавро
16
Ганцко
22
Лоботка
19
Куцка
8
Дуда
17
Гараслин
9
Боженик
18
Шранц
10
Троссард
8
Тилеманс
8
Тилеманс
10
Троссард
11
Карраско
14
Лукебакио
14
Лукебакио
11
Карраско
18
Мангала
19
Бакайоко
19
Бакайоко
18
Мангала
11
Доку
11
Опенда
11
Опенда
11
Доку
8
Дуда
21
Оберт
21
Оберт
8
Дуда
18
Шранц
20
Дуриш
20
Дуриш
18
Шранц
9
Боженик
15
Стрелец
15
Стрелец
9
Боженик
17
Гараслин
10
Суслов
10
Суслов
17
Гараслин
Остались в запасе
Бельгия
Словакия
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Главный тренер
Доменико Тедеско
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
Главный тренер
Франческо Кальцона
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
13
Матс Селс
ВР
5
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
7
Артур Вермерен
ОП
6
Астер Вранкс
ЦП
5
Максим Де Куйпер
ЦП
6
Аксель Витсель
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
Остались в запасе
23
Генрих Раваш
ВР
12
Марек Родак
ВР
15
Вернон Де Марко
ЛЗ
6
Норберт Гьембер
ЦЗ
25
Себастьян Коса
ЦЗ
19
Томас Риго
ЦП
10
Ласло Бенеш
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
13
Лео Сауэр
ЛВ
11
Любомир Тупта
ЛВ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Главный тренер
Франческо Кальцона
Статистика матча Бельгия - Словакия
3
1
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
10
Офсайды
2
1
Количество передач
573
367
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
6
Удары из-за пределов штрафной
6
4
xG (ожидаемые голы)
1.91
0.59
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
Стадион:
Дойче банк Парк
Посещаемость:
45181 из 51500 зрителей (87%)
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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