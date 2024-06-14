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Реакция отца Сафонова на трансфер Матвея в «ПСЖ»

14 июня 2024, 20:15
11

Евгений Сафонов, отец голкипера Матвея Сафонова, высказался о трансфере сына из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Мы очень гордимся своим сыном. Немного волнительно от того, что Матвею предстоит большая работа, чтобы получить игровое время. Там высокий уровень футболистов. Получить время в таком клубе – это тяжело и одновременно почeтно.

Однако Матвея не пугали возможные трудности. Он всегда боролся за своe место: в детской, в молодeжной командах, в молодeжной сборной, во взрослой команде и сборной. Он уже привык к подобному, ничего нового для него нет. Он постоянно борется за место под солнцем.

Сможет ли Сафонов в будущем стать лидером «ПСЖ», как Мбаппе? Это сказано слишком наперeд. Главное, чтобы ему сейчас было комфортно в тренировочном плане. Это очень непростая ситуация для Матвея. Речь идeт о лучшей команде Франции и одной из лучших команд Европы и даже мира. Перед ним сейчас открываются большие возможности, чтобы стать лучше, расти в спортивном направлении», – сказал Сафонов-старший.

  • Ранее сообщалось, что стоимость трансфера составит 20 миллионов евро.
  • Сафонов стал 3-м россиянином в Лиге 1. Там уже выступают Александр Головин и Далер Кузяев.
  • «ПСЖ» – действующий чемпион Франции.

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Источник: Metaratings
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Краснодар ПСЖ Сафонов Матвей
Комментарии (11)
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Январь 59
1718385598
Удачи Матвею. Я не сторонник таких трансферов, тем более во Францию. Слишком уж сложная геополитическая обстановка. Но ПСЖ- это не Гавр и не Монако.
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ВетеR
1718388750
батя бутылку на грудь принял перед интервью... "лидером ПСЖ, как мбаппе...)))"
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Просто-333
1718389009
Отец может гордится сыном
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SLADE2019
1718434670
Безусловно, у человека появился шанс. Хотя, хоть убейте не пойму, чего такого в нем шейхи разглядели. Удачи, конечно же.
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Vert255
1718436963
А что он вратарского показывал,слишком высоко его подняли.Вратарь середнячок.С алиментам разобрался бы,позор ему как отцу
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1718447271
Помню Сафонова в запас посадили в Краснодаре, когда он начал кидаться на собственных защитников.Может там с женой что то делили в этот момент, но он показался неуравновешенным.
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