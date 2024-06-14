Реакция отца Сафонова на трансфер Матвея в «ПСЖ»

Евгений Сафонов, отец голкипера Матвея Сафонова, высказался о трансфере сына из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Мы очень гордимся своим сыном. Немного волнительно от того, что Матвею предстоит большая работа, чтобы получить игровое время. Там высокий уровень футболистов. Получить время в таком клубе – это тяжело и одновременно почeтно.

Однако Матвея не пугали возможные трудности. Он всегда боролся за своe место: в детской, в молодeжной командах, в молодeжной сборной, во взрослой команде и сборной. Он уже привык к подобному, ничего нового для него нет. Он постоянно борется за место под солнцем.

Сможет ли Сафонов в будущем стать лидером «ПСЖ», как Мбаппе? Это сказано слишком наперeд. Главное, чтобы ему сейчас было комфортно в тренировочном плане. Это очень непростая ситуация для Матвея. Речь идeт о лучшей команде Франции и одной из лучших команд Европы и даже мира. Перед ним сейчас открываются большие возможности, чтобы стать лучше, расти в спортивном направлении», – сказал Сафонов-старший.