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    • Испания – Хорватия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 15 июня

    Испания – Хорватия: прогноз на матч 1 тура группового этапа чемпионата Европы 2024 года, 15 июня

    В 1 туре группового этапа Евро 2024 сборная Испании сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и состоится в группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

    Испания

    Сборная Испании в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение:

    • 08.06.24 Испания – Сев. Ирландия 5:1;
    • 05.06.24 Испания – Андорра 5:0;
    • 26.03.24 Испания – Бразилия 3:3;
    • 22.03.24 Испания – Колумбия 0:1;
    • 19.11.23 Испания – Грузия 3:1.

    Команда вышла на Евро 2024 с первого места в отборочной группе, набрала 21 очко.

    Хорватия

    Сборная Хорватии в последних пяти матчах одержала пять побед:

    • 08.06.24 Португалия – Хорватия 1:2;
    • 03.06.24 Хорватия – Северная Македония 3:0;
    • 26.03.24 Египет – Хорватия 2:4;
    • 23.03.24 Тунис – Хорватия 0:0 пен;
    • 21.11.23 Хорватия – Армения 1:0.

    Подопечные Златко Далича вышли на Евро 2024 со второго места с 16 очками в группе.

    Прогноз на матч Испания – Хорватия

    В трех последних очных встречах команд Испания одержала две победы, еще в одной игре победила Хорватия:

    • 18.06.23 Хорватия – Испания 0:0 пен;
    • 28.06.21 Хорватия – Испания 3:5;
    • 15.11.18 Хорватия – Испания 3:2.

    Обе команды в хорошей игровой форме подходят в Евро 2024, однако у хорватов более приятная статистика. Впрочем, букмекеры видят фаворитом именно испанцев, согласимся с аналитиками БК. Наш прогноз – победа сборной Испании (1.95).

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    Источник: «Бомбардир»

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