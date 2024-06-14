В 1 туре группового этапа Евро 2024 сборная Испании сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и состоится в группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.
Испания
Сборная Испании в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение:
- 08.06.24 Испания – Сев. Ирландия 5:1;
- 05.06.24 Испания – Андорра 5:0;
- 26.03.24 Испания – Бразилия 3:3;
- 22.03.24 Испания – Колумбия 0:1;
- 19.11.23 Испания – Грузия 3:1.
Команда вышла на Евро 2024 с первого места в отборочной группе, набрала 21 очко.
Хорватия
Сборная Хорватии в последних пяти матчах одержала пять побед:
- 08.06.24 Португалия – Хорватия 1:2;
- 03.06.24 Хорватия – Северная Македония 3:0;
- 26.03.24 Египет – Хорватия 2:4;
- 23.03.24 Тунис – Хорватия 0:0 пен;
- 21.11.23 Хорватия – Армения 1:0.
Подопечные Златко Далича вышли на Евро 2024 со второго места с 16 очками в группе.
Прогноз на матч Испания – Хорватия
В трех последних очных встречах команд Испания одержала две победы, еще в одной игре победила Хорватия:
- 18.06.23 Хорватия – Испания 0:0 пен;
- 28.06.21 Хорватия – Испания 3:5;
- 15.11.18 Хорватия – Испания 3:2.
Обе команды в хорошей игровой форме подходят в Евро 2024, однако у хорватов более приятная статистика. Впрочем, букмекеры видят фаворитом именно испанцев, согласимся с аналитиками БК. Наш прогноз – победа сборной Испании (1.95).