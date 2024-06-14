В 1 туре группового этапа Евро 2024 сборная Испании сыграет с Хорватией. Игра пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и состоится в группе B. Начало встречи запланировано на 19:00 по мск.

Испания

Сборная Испании в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение:

08.06.24 Испания – Сев. Ирландия 5:1;

05.06.24 Испания – Андорра 5:0;

26.03.24 Испания – Бразилия 3:3;

22.03.24 Испания – Колумбия 0:1;

19.11.23 Испания – Грузия 3:1.

Команда вышла на Евро 2024 с первого места в отборочной группе, набрала 21 очко.

Хорватия

Сборная Хорватии в последних пяти матчах одержала пять побед:

08.06.24 Португалия – Хорватия 1:2;

03.06.24 Хорватия – Северная Македония 3:0;

26.03.24 Египет – Хорватия 2:4;

23.03.24 Тунис – Хорватия 0:0 пен;

21.11.23 Хорватия – Армения 1:0.

Подопечные Златко Далича вышли на Евро 2024 со второго места с 16 очками в группе.

Прогноз на матч Испания – Хорватия

В трех последних очных встречах команд Испания одержала две победы, еще в одной игре победила Хорватия:

18.06.23 Хорватия – Испания 0:0 пен;

28.06.21 Хорватия – Испания 3:5;

15.11.18 Хорватия – Испания 3:2.

Обе команды в хорошей игровой форме подходят в Евро 2024, однако у хорватов более приятная статистика. Впрочем, букмекеры видят фаворитом именно испанцев, согласимся с аналитиками БК. Наш прогноз – победа сборной Испании (1.95).