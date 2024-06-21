Спаллетти назвал причину поражения Италии от Испании

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти дал комментарий после матча Евро-2024 против Испании (0:1).

«Мы были вялыми сегодня. Вот основная причина того, почему все так произошло. Нужно бы разобраться во всем этом, но главная причина наших мучений – это то, что мы были вялыми.

Испания сегодня предстала командой, а мы командой быть не смогли. Она заслужила победу в игре, а нас в ней и не было за исключением последних 20 минут», – сказал Спаллетти.