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    Петржела подсказал «Зениту», как вырастить своего Ямаля

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 Испания – Хорватия (3:0) и игре вингера испанской команды Ламина Ямаля.

    «По тому, какую игру показала Испания, можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Если не случится чего-то неожиданного. Они хорошо начали, но что будет потом – никто не знает.

    Что касается Ямаля, то это очень талантливый молодой футболист. Есть ли в РПЛ такие же таланты? Я не знаю. Но если бы «Зенит» делал ставку на воспитанников, а на легионеров, он мог бы вырастить своего Ямаля», – сказал Петржела.

    • В прошедшей игре Ямаль стал самым юным футболистом, вышедшим на поле и отдавшим голевую передачу в матчах финальной стадии чемпионата Европы. Сегодня испанцу исполнилось 16 лет и 338 дней.
    • Ямаль ассистировал Дани Карвахалю, отличившемуся на 45+2-й минуте встречи.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    15.06.2024 23:38
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