Петржела подсказал «Зениту», как вырастить своего Ямаля

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы-2024 Испания – Хорватия (3:0) и игре вингера испанской команды Ламина Ямаля.

«По тому, какую игру показала Испания, можно сказать, что они имеют все шансы дойти до финала чемпионата Европы. Если не случится чего-то неожиданного. Они хорошо начали, но что будет потом – никто не знает.

Что касается Ямаля, то это очень талантливый молодой футболист. Есть ли в РПЛ такие же таланты? Я не знаю. Но если бы «Зенит» делал ставку на воспитанников, а на легионеров, он мог бы вырастить своего Ямаля», – сказал Петржела.