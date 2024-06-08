10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии Крауча – в списке нет англичан

Бывший форвард сборной Англии Питер Крауч составил рейтинг лучших тренеров в истории АПЛ.
1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
2. Сэр Алекс Фергюсон («Манчестер Юнайтед»).
3. Арсен Венгер («Арсенал»).
4. Жозе Моуринью («Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм»).
5. Юрген Клопп («Ливерпуль»).
6. Карло Анчелотти («Челси», «Эвертон»).
7. Клаудио Раньери («Челси», «Лестер», «Фулхэм», «Уотфорд»).
8. Роберто Манчини («Манчестер Сити»).
9. Антонио Конте («Челси», «Тоттенхэм»).
10. Кенни Далглиш («Блэкберн», «Ньюкасл», «Ливерпуль»).