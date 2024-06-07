В группу F на Евро-2024 попали Чехия, Турция, Португалия и Грузия. В 1-м туре сыграют Турция – Грузия и Португалия – Чехия (18 июня). Во 2-м туре встречаются Грузия – Чехия, Турция – Португалия (22 июня). В 3-м туре сразятся Грузия – Португалия и Чехия – Турция (26 июня).

В рейтинге УЕФА сборная Португалии занимает 4-е место, сборная Чехии – 20-е, Турция – 22-е, Грузия – 36-е. Очевидный фаворит группы – сборная Португалии.

Португалия

Под руководством Роберто Мартинеса сборная Португалии безоговорочно выиграла свою отборочную группу, набрав 30 очков из 30 возможных. Команда выиграла все 10 игр с разницей мячей 36:2. Соперниками португальцев были сборные Словакии, Люксембурга, Исландии, боснии и Герцеговины, Лихтенштейна.

Команда является чемпионом Европы 2016 года, призером первенств 2000, 2004, 2012 годов. В составе сборной Португалии по-прежнему выступают звездные ветераны – Роналду, Пепе, Перейра, Патрисиу.

Чехия

Сборная Чехии получила право на участие в финальной стадии Евро-2024, заняв с 15 очками 2-е место в своей отборочной группе. Соперниками чехов были сборные Албании, Польши, Молдовы и Фарерских островов. Подопечные Ивана Гашека одержали 4 победы, 3 раза сыграли вничью и 1 раз проиграли, разница мячей – 12:6.

Наивысшее достижение команды на Евро – 2-е место в чемпионате 1996 года. Команда также является бронзовым призером Евро-2004.

Турция

Команда Винченцо Монтеллы выиграла свою отборочную группу к Евро-2024, набрав 17 очков. Сборная Турции добыла 5 побед, 2 раза сыграла вничью и 1 раз проиграла, разница мячей 14:7. Противостояли туркам Хорватия, Уэльс, Армения и Латвия.

Сборная Турции – бронзовый призер Евро-2008, чемпионата мира 2002 года и Кубка конфедераций-2003.

Грузия

Сборная Грузии в отборочной группе набрала 8 очков и заняла 4-е место. Грузины добыли 2 победы, 2 игры свели вничью и 4 проиграли, разница мячей – 12:18. Соперниками грузинской сборной были Испания, Шотландия, Норвегия и Кипр.

В стыковых матчах команда Вилли Саньоля в 1/2 финала переиграла Люксембург – 2:0, а в финале одолела Грецию – 0:0, пен. 4:2.

Это первый выход сборной Грузии в финальную часть чемпионатов Европы.

Прогноз на победителя группы А

Сборная Португалии должна занять 1-е место в группе. У Чехии и Турции примерно равные шансы стать вторыми, впрочем, Грузия с Кварацхелией также способна на сюрприз.

Португалия – победитель группы (1.40), выход в плей-офф (1.02);

Турция – победитель группы (5.00), выход в плей-офф (1.28);

Чехия – победитель группы (7.00), выход в плей-офф (1.72)

Грузия – победитель группы (18.0), выход в плей-офф (2.80).