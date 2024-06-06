Митрофанов: «Россия – в топ-10 стран Европы по уровню судейства»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что отказа от VAR в России ждать не стоит.

«Отменить VAR сейчас – это выкинуть в форточку деньги, потраченные на приобретение и внедрение системы. В любом случае нужно же этому обучиться. С каждым годом VAR становится лучше, а судьи набираются опыта. Стало больше обученных в этой сфере людей, а ошибок стало меньше. При этом исправления ошибок арбитров в поле стало больше. Позитив есть. Считаю, что нужно не отменять, а совершенствоваться.

За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы VAR. Еще важный момент. В УЕФА оценивает, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран», – сказал Митрофанов.