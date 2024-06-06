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    • Митрофанов: «Россия – в топ-10 стран Европы по уровню судейства»

    Митрофанов: «Россия – в топ-10 стран Европы по уровню судейства»

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал понять, что отказа от VAR в России ждать не стоит.

    «Отменить VAR сейчас – это выкинуть в форточку деньги, потраченные на приобретение и внедрение системы. В любом случае нужно же этому обучиться. С каждым годом VAR становится лучше, а судьи набираются опыта. Стало больше обученных в этой сфере людей, а ошибок стало меньше. При этом исправления ошибок арбитров в поле стало больше. Позитив есть. Считаю, что нужно не отменять, а совершенствоваться.

    За последний год система стала функционировать лучше, но мы понимаем, что обучающие мероприятия должны приводить к постоянному улучшению работы VAR. Еще важный момент. В УЕФА оценивает, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран», – сказал Митрофанов.

    • Ранее Швеция отказалась от введения VAR.
    • В России система действует с 2019 года.
    • Согласно нормам УЕФА, страны не обязаны проводить внутренние турниры с VAR.

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    Источник: Sport24

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    06.06.2024 22:27
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    Комментарии (5)
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    Клим Чугункип
    1717703434
    В УЕФА оценивает, что по уровню развития судейства и системы VAR РФС находится в первой десятке стран»------ Из УЕФА напнули...Все лезет и лезет туда Митрофанушкин. В Европу хочет.Недружественную..)))
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    NewLife
    1717703691
    "В УЕФА оценивает, что по уровню развития судейства......." Что такое "развитие судейства" ? Митрованову надо: подтянуть русский язык до уровня 4-го класса начальной школы (глаголы во множественном числе), объяснить, кто следит за всеми играми в России и оценивает судей, по каким показателям........ Огласите весь список стран и укажите конкретное место России. Для кого этот треп( К каким конкретно судьям этот относится ?
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    mutabor0992
    1717705847
    Очередное словоблудие.
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    evgevg13
    1717729385
    Митрофанушка, мы в жоп-10, и не только по судейства...
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    baggio80
    1717750393
    Сказочный долб..б
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