Николич возглавил ЦСКА, Лунев покинул «Карабах», зарплата Мбаппе и другие новости

Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»
Названы три игрока, которых рассмотрит «Зенит» после ухода Кругового
Комитет по этике РФС наказал Безрукова, пошутившего про «денежки»
ЦСКА объявил о начале сотрудничества с Николичем
Известны все участники Лиги чемпионов-2024/25
«Зенит» планирует купить Зайнутдинова
Лунев покинул «Карабах» после золотого дубля
«Спартак» попытается перехватить Латышонка у «Зенита»
У Заболотного есть 4 варианта продолжения карьеры
«Краснодар» отказал «Зениту» в трансфере вратаря