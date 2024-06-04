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    • Названы три игрока, которых рассмотрит «Зенит» после ухода Кругового

    Названы три игрока, которых рассмотрит «Зенит» после ухода Кругового

    «Зенит» намерен усилить позицию левого защитника после ухода из команды Данила Кругового. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает футболистов из РПЛ.

    По данным Metaratings.ru, кандидатами на подписание являются защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

    Петербуржцы также надеются подписать Наира Тикнизяна из «Локомотива». Однако этот вариант на данный момент наименее вероятен.

    «Зенит» уже проводил консультации по возможному подписанию одного из футболистов. Заключение контракта зависит от финансовых условий личного соглашения.

    • 25-летний Горшков провел за «Крылья Советов» в минувшем сезоне 34 матча, забил 4 гола, отдал 1 передачу.
    • 27-летний Скопинцев сыграл за «Динамо» в прошлом сезоне в 36 встречах, отметился 1 забитым мячом и 3 голевыми пасами.
    • 25-летний Тикнизян принял участие в 30 матчах за «Локомотив» в прошлом сезоне, отметился 9 голами и 6 передачами.

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    Источник: Metaratings.ru

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    04.06.2024 13:15
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    Комментарии (7)
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    acor94
    1717496563
    Нам нужен универсальный защитник, который сможет играть на обоих флагах обороны. Дуглас не вечен, а Караваев с Фернандесом пол сезона в каличке сидят.
    Ответить
    СпорЦмен
    1717497087
    Нам нужно половину составя поменять. Ребята хотят уйти. Пора их отпустить. Но бомбардир, вы хоть уважайте себя, не пишите про Соболева. Если, мы его и будем его покупать, то только мальчиком, для держания полотенца, после мытья рук, в туалете! :)))
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    Павелий
    1717498804
    Кругового порука мажет как копоть.... =)
    Ответить
    Garrincha58
    1717500133
    трудно найти крайних защитников особенно русских
    Ответить
    VPERDIV SPARTAK
    1717500808
    Никто из этой троицы не прокатит
    Ответить
    FCSpartakM
    1717510206
    вот на кой черт рассматривать опять игроков старта? Посадить на скамейку и забыть? Зачем тогда было Адамова отдавать?
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