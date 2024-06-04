Названы три игрока, которых рассмотрит «Зенит» после ухода Кругового

«Зенит» намерен усилить позицию левого защитника после ухода из команды Данила Кругового. Клуб из Санкт-Петербурга рассматривает футболистов из РПЛ.

По данным Metaratings.ru, кандидатами на подписание являются защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков и игрок «Динамо» Дмитрий Скопинцев.

Петербуржцы также надеются подписать Наира Тикнизяна из «Локомотива». Однако этот вариант на данный момент наименее вероятен.

«Зенит» уже проводил консультации по возможному подписанию одного из футболистов. Заключение контракта зависит от финансовых условий личного соглашения.