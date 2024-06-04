Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

Новобранец «Реала» Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском клубе между 15 и 20 миллионами евро в год с ежегодным приростом. По данным The Guardian, «сливочные» также выплатят ему 125 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Его выплата будет распределена на пять лет – на весь срок контракта.

По условиям соглашения Мбаппе также получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.