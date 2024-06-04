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    Стала известна зарплата Мбаппе в «Реале»

    Новобранец «Реала» Килиан Мбаппе будет зарабатывать в мадридском клубе между 15 и 20 миллионами евро в год с ежегодным приростом. По данным The Guardian, «сливочные» также выплатят ему 125 миллионов евро в качестве подписного бонуса. Его выплата будет распределена на пять лет – на весь срок контракта.

    По условиям соглашения Мбаппе также получит 80% доходов от реализации имиджевых прав.

    • Вчера мадридский клуб официально объявил о переходе форварда.
    • Мбаппе покинул «ПСЖ» на правах свободного агента.

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    Источник: The Guardian

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    04.06.2024 08:42
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    Комментарии (8)
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    subbotaspartak
    1717480811
    Это высшая математика
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    JIEGEHDA
    1717501124
    Ну это огромные деньги . В среднем зарплата будет 22 ляма на 5 лет это 110+125 бонус +80% дохода от реклам а это просто супер бабки . 235 м евро за 5 лет чисто с контракта а реклама у него будет дешенная. Ведь Реал выложив пост о Мбаппе за 17 минут собрал больше 12 м лайков . Лайки ведь не просмотры ;) дааа жёстко Мбаппе хотел мечту . Настолько что от огромных бабок ПСЖ отказался и взял их в Реале
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    bulls27
    1717520805
    Неправда !
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    bulls27
    1717520866
    Ни дна ни покрышки . Как и всей команде . Надоели . Всё везде скупать . И за это ничего!
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    Sitagsatory--google
    1717523665
    Опять Реал ЛЧ возьмет в следующем году.
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