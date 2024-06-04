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    ЦСКА объявил о начале сотрудничества с Николичем

    ЦСКА и тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба.

    • В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли».
    • Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата ОАЭ.
    • Ранее Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата.
    • ЦСКА в минувшем сезоне занял 6-е место. 3 июня клуб объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    04.06.2024 14:02
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    Комментарии (17)
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    ilichkadr
    1717500589
    Нормальный тренер. Правильный шаг сделали армейцы.
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    Янвapь 69
    1717500876
    Значит в пердив
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    Таврида
    1717502471
    "Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м". Это как? Типа Суперкубок Орловской и Тамбовской областей???
    Ответить
    bratskij
    1717502948
    Поживем как говорится и увидим. Поменяли одного лысого на другого.
    Ответить
    Александр.Т.
    1717504538
    в 6ке по окончанию сезона будут
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    Ивантеевец
    1717505026
    При увольнении Федотова якобы одной из причин явилось расхождение по вектору развития и трансферам. Смотря какое усиление будет сделано под Николича и кто из ныне играющих уйдет из клуба. Прогнозы делать пока дело неблагодарное.
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    rash1959
    1717506348
    А Николка карандаш в руках крутит? в контракте про это пропишут?
    Ответить
    Spartak_forv@
    1717507023
    Конечно Николич не самый плохой тренер,но менять Федотова на него-решение очень странное
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    Oldtrafford83
    1717510513
    Николич хороший выбор, коням удачи)
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    zigbert
    1717515459
    В Локомотиве он работал с переменным успехом. Так что сказать о нем что то определенное пока рано.
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