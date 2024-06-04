ЦСКА объявил о начале сотрудничества с Николичем

ЦСКА и тренер Марко Николич достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве, сообщает официальный сайт клуба.
- В минувшем сезоне Николич был тренером эмиратского «Шабаб Аль-Ахли».
- Под его руководством команда из Дубая завоевала два трофея – Суперкубок страны в 2023 году и Суперкубок Катара и ОАЭ в 2024-м, а также серебряные медали чемпионата ОАЭ.
- Ранее Николич уже работал в России, в московском «Локомотиве», с которым выиграл Кубок России в сезоне-2020/21 и завоевал бронзовые медали чемпионата.
- ЦСКА в минувшем сезоне занял 6-е место. 3 июня клуб объявил об уходе Владимира Федотова с поста главного тренера команды.