«МЮ» заинтересован в защитнике «Челси»

«Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Челси» Трево Чалобу. По данным The Independent, лондонцы готовы расстаться с игроком по финансовым соображениям, клуб оценивает игрока в 25 миллионов фунтов.

«МЮ» ищет возможности усилить линию защиты, столкноувшись с многочисленными травмами, а также из-за ухода Рафаэля Варана.

Руководство манкунианцев планирует пересмотреть подход к трансферной политике. Подразумевается, что в этой области необходимо радикальное улучшение, так как ряд неверных решений привел к наличию команды с больших количеством игроков с высокими зарплатами.

Манкунианцы хотят перенять подход успешных клубов, в основном подписывая игроков моложе 25 лет из-за потенциала роста и соответствия современным требованиям прессинга. Чалоба соответствует этим критериям, хотя ему исполняется 25 лет в июле.