Сегодня, 29 мая, «Олимпиакос» сыграет с «Фиорентиной» в финале Лиги конференций. Игра пройдет в Греции, на стадионе «ОРАР Арена», расположенном в Афинах, и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Олимпиакос»

Команда в последних пяти матчах выиграла три встречи, по разу сыграла вничью и потерпела поражение. «Олимпиакос» в рамках Лиги конференций прошел «Астон Виллу» – 4:2 и 2:0 соответственно. Команда забила 10 голов и пропустила шесть мячей.

«Фиорентина» в последних пяти матчах выиграла две встречи, дважды сыграла вничью и потерпела поражение. Команда забила девять голов и пропустила восемь мячей. В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» прошла «Брюгге» – 3:2 и 1:1.

Прогноз на матч «Олимпиакос» – «Фиорентина»

Команды еще не играли друг с другом. В предстоящем матче вряд ли стоит ожидать победы одной из команд в основное время, поэтому подстрахуемся, поставим на итоговую победу «Фиорентины» за 1.73.