Расписание трансляций матчей Евро-2024

Телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko совместно покажут игры предстоящего чемпионата Европы.
34 матча будет транслировать «Матч ТВ», остальные 17 – Okko.
Утвержденное расписание трансляций выгляди так:
ГРУППОВОЙ ЭТАП
1-й тур
Германия – Шотландия, 14 июня, 22:00 / Матч ТВ
Венгрия – Швейцария, 15 июня, 16:00 / Okko
Испания – Хорватия, 15 июня, 19:00 / Матч ТВ
Италия – Албания, 15 июня, 22:00 / Матч ТВ
Польша – Нидерланды, 16 июня, 16:00 / Okko
Словения – Дания, 16 июня, 19:00 / Матч ТВ
Сербия – Англия, 16 июня, 22:00 / Матч ТВ
Румыния – Украина, 17 июня, 16:00 / Okko
Бельгия – Словакия, 17 июня, 19:00 / Матч ТВ
Австрия – Франция, 17 июня, 22:00 / Матч ТВ
Турция – Грузия, 18 июня, 19:00 / Матч ТВ
Португалия – Чехия, 18 июня, 22:00 / Матч ТВ
2-й тур
Хорватия – Албания, 19 июня, 16:00 / Okko
Германия – Венгрия, 19 июня, 19:00 / Матч ТВ
Шотландия – Швейцария, 19 июня, 22:00 / Матч ТВ
Словения – Сербия, 20 июня, 16:00 / Okko
Дания – Англия, 20 июня, 19:00 / Матч ТВ
Испания – Италия, 20 июня, 22:00 / Матч ТВ
Словакия – Украина, 21 июня, 16:00 / Okko
Польша – Австрия, 21 июня, 19:00 / Матч ТВ
Нидерланды – Франция, 21 июня, 22:00 / Матч ТВ
Грузия – Чехия, 22 июня, 16:00 / Okko
Турция – Португалия, 22 июня, 19:00 / Матч ТВ
Бельгия – Румыния, 22 июня, 22:00 / Okko
3-й тур
Швейцария – Германия, 23 июня, 22:00 / Матч ТВ
Шотландия – Венгрия, 23 июня, 22:00 / Okko
Албания – Испания, 24 июня, 22:00 / Okko
Хорватия – Италия, 24 июня, 22:00 / Матч ТВ
Нидерланды – Австрия, 25 июня, 19:00 / Okko
Франция – Польша, 25 июня, 19:00 / Матч ТВ
Англия – Словения, 25 июня, 22:00 / Матч ТВ
Дания – Сербия, 25 июня, 22:00 / Okko
Словакия – Румыния, 26 июня, 19:00 / Матч ТВ
Украина – Бельгия, 26 июня 19:00 / Okko
Грузия – Португалия, 26 июня, 22:00 / Матч ТВ
Чехия – Турция, 26 июня, 22:00 / Okko
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала, 29 июня, 19:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 29 июня, 22:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 30 июня, 19:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 30 июня, 22:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 01 июля, 19:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 01 июля, 22:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 02 июля, 19:00 / Матч ТВ
1/8 финала, 02 июля, 22:00 / Матч ТВ
1/4 финала, 05 июля, 19:00 / Матч ТВ
1/4 финала, 05 июля, 22:00 / Okko
1/4 финала, 06 июля, 19:00 / Матч ТВ
1/4 финала, 06 июля, 22:00 / Okko
1/2 финала, 09 июля, 22:00 / Матч ТВ
1/2 финала, 10 июля, 22:00 / Okko
Финал, 14 июля, 22:00 / Матч ТВ