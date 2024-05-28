Евро-2024 в России покажет не только «Матч ТВ»

Стало известно, где для российских зрителей будут транслировать матчи чемпионата Европы 2024 года.

Игры совместно покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. Это первый шаг в рамках сотрудничества между двумя платформами, говорится в пресс-релизе.

«Прежде всего очень рада, что мы можем порадовать зрителей канала «Матч ТВ» и показать событие такого масштаба как Чемпионат Европы по футболу.

Это потребовало наших больших усилий, но, это того стоило, потому что болельщики по всей России получат удовольствие от футбольного праздника.

За развитием ситуации по показу Чемпионата Европы наблюдал весь рынок. Я очень благодарна коллегам, что несмотря на всю сложность переговоров, благодаря конструктивной позиции всех участников сделки нам удалось выйти на финишную прямую.

Уверена, что такой большой и сложный кейс станет началом масштабных проектов, которые планируем в дальнейшем запускать вместе с Okko», – заявила заместитель гендиректора холдинга «Газпром-Медиа» Тина Канделаки.

«Впервые Чемпионат Европы по футболу можно будет посмотреть и на стриминговой платформе, и на телеканале одновременно. Беспрецедентное партнeрство Okko и «Матч ТВ» – знаковый момент для истории спортивных трансляций.

На рынке медиаправ сейчас существует ряд ограничений со стороны зарубежных правообладателей, но в этом году российские зрители смогут посмотреть Чемпионат Европы по футболу. Сегодня мы с уверенностью говорим, что любые сложности можно уладить, если у сторон есть общая глобальная цель.

Мы стремимся радовать болельщиков, задавая всe новые стандарты спортивных трансляций и предлагая лучший контент. То, что в России можно будет смотреть Евро-2024 на всех удобных платформах, – отличная новость для самой широкой зрительской аудитории», – отметил гендиректор Okko Сергей Шишкин.