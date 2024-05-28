Игнашевич уйдет из «Балтики», Песьяков нашел новый клуб, звонок Луиса Энрике Сафонову и другие новости

Определен обладатель «Золотой бутсы».
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Манчестер Сити».
Вратарь «ПСЖ» покинет клуб из-за трансфера Сафонова.
Луис Энрике позвонил Сафонову перед трансфером в «ПСЖ» – известны детали беседы.
«Зенит» может подписать 29-летнего форварда «Палмейраса».
Подсчитано, в пользу и против каких команд РПЛ больше всего ошибались судьи.
Костин раскрыл подробности захода «Газпрома» в «Зенит».
«Краснодар» планирует заменить Сафонова 36-летним вратарем.
«Зенит» выкупил Изидора у «Локо» – известен срок контракта.
Бывший динамовец Погребняк опубликовал оскорбительный пост про клуб.
Песьяков перешел в «Крылья Советов» – болельщики недовольны.
Карраскаль перед уходом из ЦСКА послал Федотова и отказался играть.
Подробности отказа Антона Миранчука продлевать контракт с «Локо».
Игнашевич объявил игрокам «Балтики» об уходе.