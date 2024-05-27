Костин раскрыл подробности захода «Газпрома» в «Зенит»

Председатель правления ВТБ Андрей Kocтин рассказал, что «Зенит» мог оказаться в ведении его банка.

– Кто в банке принимает решение поддержать тот или иной проект?

– У нас есть специальный комитет, но решение во многом на мне. В первую очередь это культурные проекты. В меньшей степени – спорт. Немногие знают, что когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган, царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».

– Вы меня опередили с вопросом об этой истории.

– Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».

– Это было в 2005 году. Вы, насколько я знаю, собирались купить у Трактовенко клуб и назначить Анатолия Бышовца тренером?

– Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо». Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось.

– Не жалеете, что вас с «Зенитом» обошли?

– Да нет, почему. У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль – культура.