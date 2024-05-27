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    Костин раскрыл подробности захода «Газпрома» в «Зенит»

    Председатель правления ВТБ Андрей Kocтин рассказал, что «Зенит» мог оказаться в ведении его банка.

    – Кто в банке принимает решение поддержать тот или иной проект?

    – У нас есть специальный комитет, но решение во многом на мне. В первую очередь это культурные проекты. В меньшей степени – спорт. Немногие знают, что когда мы покупали Промстройбанк, Владимир Коган, царствие ему небесное, предлагал заодно 100-процентный пакет футбольного клуба «Зенит».

    – Вы меня опередили с вопросом об этой истории.

    – Мне тогда позвонил Алексей Борисович Миллер и сказал: послушай, ну я питерец, отдай «Зенит».

    – Это было в 2005 году. Вы, насколько я знаю, собирались купить у Трактовенко клуб и назначить Анатолия Бышовца тренером?

    – Я не менеджер спортивного и футбольного клуба, поэтому для меня это был вопрос непринципиальный... Я не стал спорить, и «Зенит» перешел «Газпрому». Потом так сложилось, что нам через бизнес, через долги досталось московское «Динамо». Я не собирался покупать или владеть футбольным клубом. Но когда «Динамо» стало нашим, клубом занялся мой зам. Вот он горел футболом, и у него, как видите по нынешнему чемпионату, многое получилось.

    – Не жалеете, что вас с «Зенитом» обошли?

    – Да нет, почему. У города прекрасная команда с прекрасным спонсором. К тому же, повторюсь, в Петербурге для ВТБ основной профиль – культура.

    • «Зенит» – 10-кратный чемпион России.
    • Последние 6 чемпионатов остались за «Зенитом».
    • В 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА.

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    Источник: «Фонтанка»

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    Комментарии (6)
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    The only one
    1716798791
    Ещё одно доказательство, что у нас на футбол, а футбольный базар.
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    ...уефан
    1716799647
    ...это секретом и не было. В инете инфы завались... PS Радимов - Газпром... Буланова - ВТБ...
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    СпорЦмен
    1716799886
    Миллеру пришлось целый банк выкупать. :)))
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    Цугундeр
    1716799898
    "..через бизнес, через долги досталось московское «Динамо» " ..мать его, забыл добавить. Знал бы прикуп ,купил бы "Сочи" ?)
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