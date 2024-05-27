Подробности отказа Антона Миранчука продлевать контракт с «Локо»

«Локомотив» делал предложение полузащитнику Антону Миранчуку о продлении контракта. Игрок отказался.

Футболист вскоре должен пополнить греческий ПАОК.

«Перед окончанием сезона «Локомотив» официально предложил Миранчуку максимально сейчас возможный оклад в клубе – 7 миллионов рублей в месяц (потолок зарплат – 84 миллиона рублей в год или 840 тысяч евро в год) + 0 подъемных и агентских. Выше ЗП получает у «Локо» только капитан Дмитрий Баринов.

За счет бонусов при хорошей игре Антон мог бы увеличить свой доход до 10 миллионов рублей в месяц. Однако эта сумма не устроила агента футболиста Вадима Шпинева.

Рифату Жемалетдинову же вообще не предложили новый контракт. В команде посчитали, что он не будет основным игроком, а платить резервисту 5-7 миллионов рублей в месяц нецелесообразно. Как и предлагать Рифату унизительный договор на 3 миллиона рублей в месяц», – написал источник.

Миранчук уже играл в Европе – в Эстонии.

Оба игрока – воспитанники «Локомотива».

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