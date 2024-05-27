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  • Подробности отказа Антона Миранчука продлевать контракт с «Локо»

Подробности отказа Антона Миранчука продлевать контракт с «Локо»

27 мая 2024, 22:08
22

«Локомотив» делал предложение полузащитнику Антону Миранчуку о продлении контракта. Игрок отказался.

  • Футболист вскоре должен пополнить греческий ПАОК.

«Перед окончанием сезона «Локомотив» официально предложил Миранчуку максимально сейчас возможный оклад в клубе – 7 миллионов рублей в месяц (потолок зарплат – 84 миллиона рублей в год или 840 тысяч евро в год) + 0 подъемных и агентских. Выше ЗП получает у «Локо» только капитан Дмитрий Баринов.

За счет бонусов при хорошей игре Антон мог бы увеличить свой доход до 10 миллионов рублей в месяц. Однако эта сумма не устроила агента футболиста Вадима Шпинева.

Рифату Жемалетдинову же вообще не предложили новый контракт. В команде посчитали, что он не будет основным игроком, а платить резервисту 5-7 миллионов рублей в месяц нецелесообразно. Как и предлагать Рифату унизительный договор на 3 миллиона рублей в месяц», – написал источник.

  • Миранчук уже играл в Европе – в Эстонии.
  • Оба игрока – воспитанники «Локомотива».

В ожидании новой главы: вспомните великие финалы ЛЧ по фото?

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (22)
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FCSpartakM
1716838120
Агент случаем не тот , что и у Джики?
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1716854416
3млн в месяц это унизительно для этих "господ"... Куда катится мир...
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subbotaspartak
1716867296
...унизительный договор на 3 миллиона рублей в месяц».... Может разогнать их всех, включая любимый Спартак...
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MazaiNN
1716872891
Дааа. 3 миллиона в месяц это прям унижение... Плевок в лицо.
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oyabun
1716874973
Ну хочет человек в Европу очень.. Пусть катится.
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zigbert
1716904145
Агентская работа скорей всего а Миранчук ее заложник.
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JIEGEHDA
1717145858
Ну не знаю ребят . А мне обидно за Рифата . Ему же даже унизительную сумму в 3 ляма рублей не предложили . Как дальше жить то . А так хотя бы 3 ляма рублей получал бы . Ну хотя бы на пожить . Квартплата там хлеб с маслом .
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Нас Много
1720943122
Процесс преобразования Локомотива в пятое колесо московской футбольной телеги продолжается.
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СпартакВВ
1724564770
Ни хрена себе УНИЗИТЕЛЬНЫЕ 3 млн. руб. в месяц! И это в нищей стране!
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ZeBolotny
1734545344
Рифату Жамалетдинову не предложили "унизительный" договор на 3 миллиона рублей в месяц, так мне предложите, я согласен на это "унижение")))
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