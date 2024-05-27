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    • Карраскаль перед уходом из ЦСКА послал Федотова и отказался играть

    Карраскаль перед уходом из ЦСКА послал Федотова и отказался играть

    Появились подробности прошлогоднего ухода Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

    • Динамовцы купили Хорхе в августе за 3,5 миллиона евро.
    • У Карраскаля контракт до 2027 года.
    • В минувшем сезоне РПЛ колумбиец провел 23 матча, сделал 5 ассистов.

    «Несмотря на потерю места в старте Карраскалем и недовольство Хесуса Медины позицией левого латераля, весной 2023-го у них не было прямого конфликта с Федотовым. В июле Медина перешел в «Спартак», а за два дня до объявления о трансфере Хесуса недопонимания Федотова и Карраскаля вышли на новый уровень – и здесь уже можно говорить о конфликте.

    8 июля состоялся первый матч Братского кубка между ЦСКА и «Динамо» – три тайма по 30 минут с челленджами в перерывах. Карраскаль вышел на поле во второй 30-минутке – и его действия сильно не понравились Федотову. В перерыве тренер высказал недовольство Хорхе – в ответ Карраскаль послал Федотова и отказался выходить на третий тайм. После этого Карраскаль пропустил ответный матч Братского кубка и ни разу не попал в заявку на матч ЦСКА в РПЛ.

    ЦСКА понимал, что это конец и нужно быстро получить деньги. Внутри клуба говорили, что Карраскаль мог бы заинтересовать «Зенит», «Спартак» и «Динамо» – у всех есть латиноамериканцы, все готовы заплатить около 5 миллионов евро. Агенты Карраскаля договорились с «Динамо» – так Хорхе оказался у Марцела Лички.

    Собеседники, близкие к «Динамо», сходятся, что в клубе понимали огромные риски при приглашении Карраскаля, но ключевым фактором стало желание Лички поработать с Хорхе. Непублично он называет Карраскаля один из сильнейших игроков, с которыми работал», – сообщил источник.

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    Источник: Sports.ru

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    27.05.2024 18:05
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    Комментарии (15)
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    Дубина
    1716822551
    Ржу со стойла!!!
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    Красногвардейчик
    1716823053
    Дебил Федотов, не умеет работать с хорошими игроками, ему послушные деревья нужны
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    ...уефан
    1716824398
    ...ну, послал и послал, его послали, всё у всех хорошо...
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    saf05
    1716824950
    Так они и сейчас не играют. Матч нормально, три в пустую.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1716831139
    Два сапога пара,но с тренером спорить низя
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    АлексМак
    1716837564
    Не мудрено. И правильно сделал, что послал, ибо Федотов специфический человек, неприятный в общении, хитрован. Примерно такой же типаж, как у усатого Черча.
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