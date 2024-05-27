Карраскаль перед уходом из ЦСКА послал Федотова и отказался играть

Появились подробности прошлогоднего ухода Хорхе Карраскаля из ЦСКА в «Динамо».

Динамовцы купили Хорхе в августе за 3,5 миллиона евро.

У Карраскаля контракт до 2027 года.

В минувшем сезоне РПЛ колумбиец провел 23 матча, сделал 5 ассистов.

«Несмотря на потерю места в старте Карраскалем и недовольство Хесуса Медины позицией левого латераля, весной 2023-го у них не было прямого конфликта с Федотовым. В июле Медина перешел в «Спартак», а за два дня до объявления о трансфере Хесуса недопонимания Федотова и Карраскаля вышли на новый уровень – и здесь уже можно говорить о конфликте.

8 июля состоялся первый матч Братского кубка между ЦСКА и «Динамо» – три тайма по 30 минут с челленджами в перерывах. Карраскаль вышел на поле во второй 30-минутке – и его действия сильно не понравились Федотову. В перерыве тренер высказал недовольство Хорхе – в ответ Карраскаль послал Федотова и отказался выходить на третий тайм. После этого Карраскаль пропустил ответный матч Братского кубка и ни разу не попал в заявку на матч ЦСКА в РПЛ.

ЦСКА понимал, что это конец и нужно быстро получить деньги. Внутри клуба говорили, что Карраскаль мог бы заинтересовать «Зенит», «Спартак» и «Динамо» – у всех есть латиноамериканцы, все готовы заплатить около 5 миллионов евро. Агенты Карраскаля договорились с «Динамо» – так Хорхе оказался у Марцела Лички.

Собеседники, близкие к «Динамо», сходятся, что в клубе понимали огромные риски при приглашении Карраскаля, но ключевым фактором стало желание Лички поработать с Хорхе. Непублично он называет Карраскаля один из сильнейших игроков, с которыми работал», – сообщил источник.