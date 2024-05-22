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    Мостовой рассказал, когда будет стажироваться в клубе

    Александр Мостовой раскрыл свои планы по тренерской стажировке после завершения обучения в академии РФС.

    «У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года. Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение.

    Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное – побыть, посмотреть.

    Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно.

    Сейчас в «Спартак» назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне.

    Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», – сказал Мостовой.

    • Учеба на тренера для экс-спартаковца стартовала в мае 2023 года.
    • В группе с ним находятся Андрей Аршавин, Юрий Жирков, Дмитрий Сычев и другие известные футболисты.
    • Мостовой ранее был номинальным главным тренером в медийном футболе.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:57
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    Комментарии (4)
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    алдан2014
    1716383919
    Если ты так же тренировать будешь,как помелом метешь,то чур Спартак от твоего царского высокоблагородия
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    ...уефан
    1716384854
    ...мыкался-ныкался-хныкался-тыкался, в карманах опустело, в тренера подался...
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    СпорЦмен
    1716385811
    Если не принципиально, то продавай сосиски в тесте на стадионе. :))) Мясная школа позволяет!!! СОСОСКИ В ТЕСТЕ, это мясное! В вашем тесте!!!! :)))))
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    Spartak_forv@
    1716386720
    Мост все просится,все царапается в дверь,хоть как-то протиснуться,влезть..))
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