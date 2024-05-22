Мостовой рассказал, когда будет стажироваться в клубе

Александр Мостовой раскрыл свои планы по тренерской стажировке после завершения обучения в академии РФС.

«У нас учеба завершается в сентябре-октябре этого года. Пока что идет в плановом режиме, встречаемся, как всегда, в ближайшее время будет в июне продолжение.

Я пока не определился, в каком клубе буду проходить стажировку, информацию тоже не запрашивал. Я думаю, что непринципиально где, главное – побыть, посмотреть.

Я думаю, что, когда начнется новый сезон, пройду стажировку. Рассматриваю Москву, чтобы не уезжать далеко, или где-то рядом. Хотелось бы в РПЛ, конечно.

Сейчас в «Спартак» назначили Деяна Стаковича. Сейчас бы в клуб с удовольствием пришел бы на стажировку и посмотрел, потому что человек играл на высоком уровне.

Но с клубами не общался, думаю, что не составит труда, позвонил, спросил, если да, то приду. Безусловно, и академия РФС окажет содействие, они помогают в этом плане», – сказал Мостовой.