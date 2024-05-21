Будущее Акинфеева, еще одно «Динамо» в РПЛ, Глушаков покидает «Урарту» и другие новости

Глушаков покидает «Урарту»

«Динамо» заинтересовано в капитане «Крыльев Советов»

Тюкавин травмировался за пять дней до потенциально чемпионского матча «Динамо»

Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»

«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков

«Ливерпуль» объявил о назначении нового тренера

Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ и пригласило Джикию в Дагестан

Агент Гурцкая раскрыл, как «Спартаку» предложили Станковича – это произошло на заводе

ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» – 6:2

Акинфеев ответил на предложение ЦСКА о продлении контракта