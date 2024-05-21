Будущее Акинфеева, еще одно «Динамо» в РПЛ, Глушаков покидает «Урарту» и другие новости

«Динамо» заинтересовано в капитане «Крыльев Советов»
Тюкавин травмировался за пять дней до потенциально чемпионского матча «Динамо»
Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»
«Локомотив» ищет новые команды для 11 игроков
«Ливерпуль» объявил о назначении нового тренера
Махачкалинское «Динамо» впервые в истории вышло в РПЛ и пригласило Джикию в Дагестан
Агент Гурцкая раскрыл, как «Спартаку» предложили Станковича – это произошло на заводе
ЦСКА в гостях разгромил «Пари НН» – 6:2
Акинфеев ответил на предложение ЦСКА о продлении контракта