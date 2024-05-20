Махачкалинское «Динамо» после выхода в РПЛ пригласило Джикию в Дагестан

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос об интересе к капитану «Спартака» Георгию Джикии, который вскоре станет свободным агентом.
– Вы говорили про Джикию. Вряд ли вы сможете потянуть финансовые условия контракта бывшего капитана сборной России?
– Мы с ним переговорили, Георгий позвонил мне. Мы посмеялись, перекинулись воспоминаниями, как он попал в «Амкар». Он сказал мне спасибо за совместную работу.
Договорились, что Георгий, как и многие мои коллеги и друзья, приедет в Дагестан и внесет свою какую‑то частицу в развитие игры.
Джикия – популярный футболист, если он зайдет в академию, поприсутствует на игре, то будет здорово.
А мы его напоим чистым горным воздухом, и ему удастся разгрузить свой сердечный ритм после сложного периода, связанного с уходом из «Спартака».
– То есть контракта с ним не будет?
– Верно. Мы просто рады, что есть возможность приезда Георгия в Махачкалу.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.