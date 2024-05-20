Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Махачкалинское «Динамо» после выхода в РПЛ пригласило Джикию в Дагестан

    Махачкалинское «Динамо» после выхода в РПЛ пригласило Джикию в Дагестан

    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос об интересе к капитану «Спартака» Георгию Джикии, который вскоре станет свободным агентом.

    – Вы говорили про Джикию. Вряд ли вы сможете потянуть финансовые условия контракта бывшего капитана сборной России?

    – Мы с ним переговорили, Георгий позвонил мне. Мы посмеялись, перекинулись воспоминаниями, как он попал в «Амкар». Он сказал мне спасибо за совместную работу.

    Договорились, что Георгий, как и многие мои коллеги и друзья, приедет в Дагестан и внесет свою какую‑то частицу в развитие игры.

    Джикия – популярный футболист, если он зайдет в академию, поприсутствует на игре, то будет здорово.

    А мы его напоим чистым горным воздухом, и ему удастся разгрузить свой сердечный ритм после сложного периода, связанного с уходом из «Спартака».

    – То есть контракта с ним не будет?

    – Верно. Мы просто рады, что есть возможность приезда Георгия в Махачкалу.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

    Новости по теме
    Агент Гурцкая высказался об уходе Джикии из «Спартака» 2
    Реакция Орлова на решение «Спартака» не продлевать Джикию 5
    Литвинов прокомментировал уход Джикии из «Спартака» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.05.2024 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+