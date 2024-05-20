Махачкалинское «Динамо» после выхода в РПЛ пригласило Джикию в Дагестан

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев ответил на вопрос об интересе к капитану «Спартака» Георгию Джикии, который вскоре станет свободным агентом.

– Вы говорили про Джикию. Вряд ли вы сможете потянуть финансовые условия контракта бывшего капитана сборной России?

– Мы с ним переговорили, Георгий позвонил мне. Мы посмеялись, перекинулись воспоминаниями, как он попал в «Амкар». Он сказал мне спасибо за совместную работу.

Договорились, что Георгий, как и многие мои коллеги и друзья, приедет в Дагестан и внесет свою какую‑то частицу в развитие игры.

Джикия – популярный футболист, если он зайдет в академию, поприсутствует на игре, то будет здорово.

А мы его напоим чистым горным воздухом, и ему удастся разгрузить свой сердечный ритм после сложного периода, связанного с уходом из «Спартака».

– То есть контракта с ним не будет?

– Верно. Мы просто рады, что есть возможность приезда Георгия в Махачкалу.