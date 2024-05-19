Уход Джикии из «Спартака», вылет «Сочи», новая работа Кержакова и другие новости

В Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея».
В «Зените» определились с будущим Михаила Кержакова.
«Спартак» объявил об уходе Джикии из клуба.
Зарема обвинила «Спартак» в предательстве.
«Люди дают слова, потом заворачивают их обратно»: агент Джикии – об уходе из «Спартака».
Опубликована заявка сборной Сербии на Евро-2024 – там 3 игрока из РПЛ.
Джикия не договорился с «Локомотивом» – известны требования защитника по зарплате.
Кержаков возвращается к тренерской работе – известна его новая команда.
В «Динамо» подтвердили продление контракта с Личкой.
Бундеслига. «Бавария» проиграла «Хоффенхайму» и уступила второе место «Штутгарту».