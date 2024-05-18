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    • В Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

    В Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

    Главное управление МВД России по Красноярскому краю сообщило о возбуждении уголовного дела по факту конфликта на базе отдыха с участием игроков «Енисея».

    «13 мая в дежурную часть поступило сообщение о том, что на одной из баз в Советском районе Красноярска произошел конфликт между двумя компаниями, в результате которого одному из отдыхающих были причинены телесные повреждения.

    Участники конфликта для дальнейшего разбирательства были доставлены в ОП №5 МУ МВД России «Красноярское». Сотрудниками полиции была проведена проверка.

    По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 3 лет лишения свободы.

    В ходе расследования полицейскими будут установлены все обстоятельства произошедшего», – написала пресс-служба ведомства.

    • Футболисты «Енисея» подрались с семьей отдыхающих.
    • Виновниками конфликта называют Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова.
    • На Хозина уже составили административный протокол за мелкое хулиганство.

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    Источник: телеграм-канал МВД 24

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