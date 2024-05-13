Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии, а команда страны-хозяйки турнира попала в группу А вместе с Венгрией, Швейцарией и Шотландией. Команды проведут по три матча друг с другом 14, 15, 19 и 23 июня 2024 года.
Квартет А состоит из команд, каждая из которых имеет гипотетические шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.
Команды в преддверии Евро 2024 проведут товарищеские матчи, но в целом контрольные игры не повлияют на расклад сил в квартете А.
Германия
Хозяева турнира наверняка нацелены на высокие достижения. Отметим, Германия трижды принимала крупные международные турниры и каждый раз попадала минимум в полуфинал соревнования.
Подопечные Юлиана Нагельсмана не принимали участия в отборочном цикле к Евро 2024 – такая привилегия полагается команде, представляющей страну-хозяйку турнира. Сборная Германии поддерживала форму и готовилась к европейскому форуму через товарищеские игры.
В последних пяти матчах немцы выиграли две встречи, столько же раз проиграли и в одном поединке сыграли вничью.
Швейцария
Сборная Швейцарии получила право на участие в финальной стадии Евро 2024, заняв второе место в группе I, уступив первую строчку сборной Румынии. В последних пяти матчах команда выиграла и проиграла по одной встрече, трижды сыграла вничью.
Команда состоит из опытных футболистов, в том числе Зоммер, Акаджи, Джака и Шакири. Кроме того, в своей истории команда 5 раз кряду выходила в плей-офф чемпионатов мира и Европы.
Венгрия
Сборная Венгрии в отборочной группе J заняла первую строчку. Команда в последних пяти матчах одержала три победы и дважды сыграла вничью. Сборная Венгрии отличается неуступчивым характером, что приводит к результату – например, в Лиге наций подопечные Марко Росси заняли второе место в группе с европейскими грандами: Италией, Германией, Англией.
Шотландия
Сборная Шотландии вышла на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе А. Подопечные Стива Кларка одержали пять побед, два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Что же касается результатов последних пяти матчей, то коллектив потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.
Отдельно отметим наставника команды – Стив Кларк дважды кряду выводит команду в финальную часть Евро.
Прогноз на победителя группы А
Очевидно, но Германия – наиболее вероятный обладатель первого места в группе. Что касается остальных команд, то некоторую конкуренцию сборной Нагельсмана может составить сборная Швейцарии:
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Германия – победитель группы (1.45), выход в плей-офф (1.06);
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Швейцария – победитель группы (6.70), выход в плей-офф (1.55);
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Венгрия – победитель группы (7.50), выход в плей-офф (1.70);
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Шотландия – победитель группы (10.00), выход в плей-офф (1.55).