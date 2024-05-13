Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии, а команда страны-хозяйки турнира попала в группу А вместе с Венгрией, Швейцарией и Шотландией. Команды проведут по три матча друг с другом 14, 15, 19 и 23 июня 2024 года.

Квартет А состоит из команд, каждая из которых имеет гипотетические шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы.

Команды в преддверии Евро 2024 проведут товарищеские матчи, но в целом контрольные игры не повлияют на расклад сил в квартете А.

Германия

Хозяева турнира наверняка нацелены на высокие достижения. Отметим, Германия трижды принимала крупные международные турниры и каждый раз попадала минимум в полуфинал соревнования.

Подопечные Юлиана Нагельсмана не принимали участия в отборочном цикле к Евро 2024 – такая привилегия полагается команде, представляющей страну-хозяйку турнира. Сборная Германии поддерживала форму и готовилась к европейскому форуму через товарищеские игры.

В последних пяти матчах немцы выиграли две встречи, столько же раз проиграли и в одном поединке сыграли вничью.

Швейцария

Сборная Швейцарии получила право на участие в финальной стадии Евро 2024, заняв второе место в группе I, уступив первую строчку сборной Румынии. В последних пяти матчах команда выиграла и проиграла по одной встрече, трижды сыграла вничью.

Команда состоит из опытных футболистов, в том числе Зоммер, Акаджи, Джака и Шакири. Кроме того, в своей истории команда 5 раз кряду выходила в плей-офф чемпионатов мира и Европы.

Венгрия

Сборная Венгрии в отборочной группе J заняла первую строчку. Команда в последних пяти матчах одержала три победы и дважды сыграла вничью. Сборная Венгрии отличается неуступчивым характером, что приводит к результату – например, в Лиге наций подопечные Марко Росси заняли второе место в группе с европейскими грандами: Италией, Германией, Англией.

Шотландия

Сборная Шотландии вышла на чемпионат Европы со второго места в отборочной группе А. Подопечные Стива Кларка одержали пять побед, два раза сыграли вничью и потерпели одно поражение. Что же касается результатов последних пяти матчей, то коллектив потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

Отдельно отметим наставника команды – Стив Кларк дважды кряду выводит команду в финальную часть Евро.

Прогноз на победителя группы А

Очевидно, но Германия – наиболее вероятный обладатель первого места в группе. Что касается остальных команд, то некоторую конкуренцию сборной Нагельсмана может составить сборная Швейцарии: