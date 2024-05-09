Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

Российская Премьер-лига анонсировала акцию памяти.

Она пройдет в период с 10 по 12 мая на всех матчах 28-го тура РПЛ.

«9 мая в России отмечается 79-летие со дня завершения Великой Отечественной войны.

День Победы – священный день памяти и благодарности всем, кто защищал нашу страну ценой своей жизни.

Искренне поздравляем ветеранов, трудившихся на фронте и в тылу, восхищаемся их героизмом и желаем крепкого здоровья – ваши подвиги никогда не будут забыты!

На матчах 28-го тура Мир РПЛ, который пройдeт с 10 по 12 мая, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны«, – говорится в публикации лиги.