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    Матчи 28-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания

    Российская Премьер-лига анонсировала акцию памяти.

    Она пройдет в период с 10 по 12 мая на всех матчах 28-го тура РПЛ.

    «9 мая в России отмечается 79-летие со дня завершения Великой Отечественной войны.

    День Победы – священный день памяти и благодарности всем, кто защищал нашу страну ценой своей жизни.

    Искренне поздравляем ветеранов, трудившихся на фронте и в тылу, восхищаемся их героизмом и желаем крепкого здоровья – ваши подвиги никогда не будут забыты!

    На матчах 28-го тура Мир РПЛ, который пройдeт с 10 по 12 мая, будет объявлена минута молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной войны«, – говорится в публикации лиги.

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    Источник: сайт РПЛ

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    09.05.2024 15:29
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    Комментарии (3)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1715258879
    Да, ещё бы почтили память тех, кто погиб на СВО, а то что-то рпл от этого дистанцируется, как будто не наши пацаны там гибнут.
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