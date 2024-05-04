«Урарту» отстранил Глушакова, длительная дисквалификация Тихонова, Ройс уходит из «Боруссии» и другие новости

Генсек РФС назвал два клуба Первой лиги, которые не смогут попасть в РПЛ

«Бавария» может поменяться тренерами с топ-клубом АПЛ

Тихонова дисквалифицировали на пять матчей за слова об арбитре Опейкиной – есть реакция тренера «Енисея»

Ройс покинет дортмундскую «Боруссию» после 12 сезонов в клубе

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«Урарту» отстранил Глушакова из-за его приставаний к жене одноклубника – футболист это отрицает, клуб тоже

В «Зените» ответили, будет ли скорректирован клубный бюджет из-за убытков «Газпрома»

Агент Игнатьева отреагировал на информацию, что россиянина выгнали из «Железничара» за нарушение условий контракта

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