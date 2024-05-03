Стало известно, кто будет принимать решение об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды

Нидерландская прокуратура передала материалы дела Квинси Промеса властям ОАЭ по линии Интерпола.

Сам футболист «Спартака» ожидает решение по его экстрадиции, находясь под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир.

Итоговое решение примет министр юстиции ОАЭ после нового изучения материалов дела с целью установить законность обвинений и подтвердить факт преступления.