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    • Стало известно, кто будет принимать решение об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды

    Стало известно, кто будет принимать решение об экстрадиции Промеса из ОАЭ в Нидерланды

    Нидерландская прокуратура передала материалы дела Квинси Промеса властям ОАЭ по линии Интерпола.

    Сам футболист «Спартака» ожидает решение по его экстрадиции, находясь под стражей в центральной тюрьме Аль-Авир.

    Итоговое решение примет министр юстиции ОАЭ после нового изучения материалов дела с целью установить законность обвинений и подтвердить факт преступления.

    • Промес не смог вернуться в Россию из ОАЭ 29 февраля.
    • В Нидерландах спартаковца приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: ТАСС

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    03.05.2024 16:48
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    Комментарии (2)
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    Литейный 4 (returned)
    1714745854
    Не дрейфь Свинси. Сейчас подсуетятся твои подельники мазутные, глядишь в Россию экстрадируют. Выплатишь долги налоговой и снова можешь заниматься своим преступным промыслом. Гыгыгы
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    Gazelvagen877
    1714759008
    Рыжее говно, развалил команду, слил главного игрока, взял кэш и сдриснул. Ччтобы свирбило в очке у него и вся карьера сошла на уборку конюшен
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