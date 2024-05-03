Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Тихонова на 5-матчевую дисквалификацию за слова об арбитре Опейкиной

    Реакция Тихонова на 5-матчевую дисквалификацию за слова об арбитре Опейкиной

    Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал наказание от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

    • Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.
    • Его дисквалифицировали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.
    • Она работала на матче «СКА-Хабаровск»«Енисей» (3:0).

    «На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

    В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной.

    Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?»

    За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» – сказал Тихонов.

    Новости по теме
    Смородская отреагировала на дисквалификацию Тихонова за критику женщины-арбитра
    Официальный комментарий «Енисея» по поводу пятиматчевой дисквалификации Тихонова 1
    Губерниев высказался о дисквалификации Тихонова за критику женщины-арбитра 13
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2024 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии (6)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1714752785
    ...попал ты, Андрей. Задолбают они теперь...
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1714756249
    По европейски
    Ответить
    WILDLING_HRUNDEL
    1714756394
    Андрей ведь хороший парень! Зачем выкручиваешься сейчас то!? Сказал и сказал,чё теперь то крутить крючком
    Ответить
    Cleaner
    1714758870
    Опейкина должна варить БОРЩ!!! И не совать свой нос в МУЖСКОЙ футбол...((((((((((((((((((((
    Ответить
    MazaiNN
    1714762283
    Нашим футболом правят феминистки.
    Ответить
    sined1951
    1714762765
    Просто у нас в руководстве сидят обезъяны, которые постоянно копируют запад.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+