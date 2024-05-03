Реакция Тихонова на 5-матчевую дисквалификацию за слова об арбитре Опейкиной

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал наказание от контрольно-дисциплинарного комитета РФС.

Тренера отстранили на 5 матчей Первой лиги, 2 из которых – условно.

Его дисквалифицировали за критику в адрес женщины-судьи Веры Опейкиной.

Она работала на матче «СКА-Хабаровск» – «Енисей» (3:0).

«На заседании КДК я озвучил, что не имею никакой предвзятости по отношению к женщинам-арбитрам. Нас судили женщины и на товарищеских матчах, и на матчах легенд. Я указывал не на пол арбитра, а исключительно на факт того, что человек, который не судил даже вторую лигу в этом сезоне, назначен на наш матч.

В КДК посчитали, что это дискриминация по полу. Фактически я получил дисквалификацию за то, что просто назвал ее женщиной.

Но важно подчеркнуть, что мои претензии к судейству не связаны с тем, что арбитр – женщина. Будь на ее месте мужчина, я бы спросил: «Почему назначили мужчину?»

За дискриминацию мужчин я бы тоже получил наказание?» – сказал Тихонов.