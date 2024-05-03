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    • Генсек РФС назвал два клуба Первой лиги, которые не смогут попасть в РПЛ

    Генсек РФС назвал два клуба Первой лиги, которые не смогут попасть в РПЛ

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Алания» и «Тюмень» не смогут сыграть в РПЛ в следующем сезоне даже в случае успешного выступления в Первой лиге.

    – Вы говорили, что «Алания» не получила лицензию РФС-1. Значит, она никак не сможет участвовать в РПЛ, даже если попадет в стыки?

    – «Алания» подавала документы, но в какой-то момент отозвала свою заявку. Соответственно, никак не сможет выйти в РПЛ. У них нет стадиона, и они уже никак не успевают его достроить.

    – Кто кроме них не подавал заявку на лицензирование?

    – «Тюмень» точно не подала заявку, она поняла, что точно не пойдет в РПЛ. Остальные пока рассчитывают пройти лицензирование.

    • За пять туров до финиша сезона в Первой лиге «Алания» занимает 6-е место, а «Тюмень» – 7-е. У обеих команд по 42 очка. Они отстают на 5 очков от зоны стыковых матчей.
    • «Алания» ранее финишировала в зоне стыковых матчей в 2021 и 2023 годах, но не была допущена до них.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.05.2024 12:18
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    Комментарии (8)
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    evgevg13
    1714735501
    Правильно. Надо играть там, где позволяют финансы.
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    FCSpartakM
    1714738820
    Ну вот где эти чуханы с мозгами мертвого комара, которые за 18 команд в лиге ?
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    VPERDIV SPARTAK
    1714743993
    Так помогите Алании со стадионом!! Тюмени денег дайте если не хватает!! Вы там господа чем занимаетесь!?
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    mutabor0992
    1714764186
    Некисло так семья газзаевых Аланию опустила...До сих пор очухаться не может.
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