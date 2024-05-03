Генсек РФС назвал два клуба Первой лиги, которые не смогут попасть в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Алания» и «Тюмень» не смогут сыграть в РПЛ в следующем сезоне даже в случае успешного выступления в Первой лиге.

– Вы говорили, что «Алания» не получила лицензию РФС-1. Значит, она никак не сможет участвовать в РПЛ, даже если попадет в стыки?

– «Алания» подавала документы, но в какой-то момент отозвала свою заявку. Соответственно, никак не сможет выйти в РПЛ. У них нет стадиона, и они уже никак не успевают его достроить.

– Кто кроме них не подавал заявку на лицензирование?

– «Тюмень» точно не подала заявку, она поняла, что точно не пойдет в РПЛ. Остальные пока рассчитывают пройти лицензирование.