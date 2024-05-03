Генсек РФС назвал два клуба Первой лиги, которые не смогут попасть в РПЛ

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объяснил, почему «Алания» и «Тюмень» не смогут сыграть в РПЛ в следующем сезоне даже в случае успешного выступления в Первой лиге.
– Вы говорили, что «Алания» не получила лицензию РФС-1. Значит, она никак не сможет участвовать в РПЛ, даже если попадет в стыки?
– «Алания» подавала документы, но в какой-то момент отозвала свою заявку. Соответственно, никак не сможет выйти в РПЛ. У них нет стадиона, и они уже никак не успевают его достроить.
– Кто кроме них не подавал заявку на лицензирование?
– «Тюмень» точно не подала заявку, она поняла, что точно не пойдет в РПЛ. Остальные пока рассчитывают пройти лицензирование.
- За пять туров до финиша сезона в Первой лиге «Алания» занимает 6-е место, а «Тюмень» – 7-е. У обеих команд по 42 очка. Они отстают на 5 очков от зоны стыковых матчей.
- «Алания» ранее финишировала в зоне стыковых матчей в 2021 и 2023 годах, но не была допущена до них.