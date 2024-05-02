В четверг, 2 мая, в первом матче 1/2 финала Лиги конференций сыграют «Астон Вилла» и «Олимпиакос». Игра состоится в Бирмингеме, начало – в 22:00 (мск).

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери в группе ЛК набрала 13 очков и заняла 1-е место. «Астон Вилла» добыла 4 победы, 1 раз сыграла вничью и потерпела 1 поражение, разница мячей – 12:7.

В 1/8 финала «Астон Вилла» переиграла «Аякс» (0:0, 4:0), в 1/4 финала – «Лилль» (2:1, 2:2).

«Олимпиакос» в группе ЛЕ набрал 7 очков и занял 3-е место. Подопечные Карлуша Карвальяла добыли 2 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 11:14.

В 1/16 финала греки переиграли «Ференцварош» (1:0, 1:0), в 1/8 финала – «Маккаби» из Тель-Авива (1:4, 6:1), в четвертьфинале – «Фенербахче» (3:2, 0:1, пен. 3:2).

Очные встречи

Между собой команды не играли.

Прогноз на матч «Астон Вилла» – «Олимпиакос»

Букмекеры совсем не верят в гостей – и совершенно напрасно. Полагаем, что греки навяжут серьезную борьбу. Прогноз – Ф2 (+1,5) с коэффициентом 1.70.