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  • Стало известно, может ли Слишкович стать главным тренером «Спартака»

Стало известно, может ли Слишкович стать главным тренером «Спартака»

29 апреля 2024, 11:11
14

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака» не рассматривается.

Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу. При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», – сказал источник.

  • Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки Гильермо Абаскаля 14 апреля.
  • Под его руководством красно-белые провели 3 матча в РПЛ, одержав 2 победы при 1 ничьей. Также в этот период команда сыграла 1 раз вничью в Кубке России.
  • Босниец работает в «Спартаке» с лета 2022 года, когда вошел в тренерский штаб испанца.

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Источник: РИА Новости
Россия. Премьер-лига Спартак Слишкович Владимир
Комментарии (14)
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SLADE2019
1714379858
Я того же мнению, но вот что то Амарал долго репу чешет с поиском тренера.
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MazaiNN
1714380654
Ну не знаю. Как по мне то лучше этот лысый чем другой лысый и усатый.
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Вованчик83
1714380915
рыжий клоун уехал. Теперь будет лысый из бразез))
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Cleaner
1714385206
Если весной Спартак не проиграет ни одной игры, могут и Слишковича утвердить. И это будет правильно. Но есть у меня предположение, что не смогёт Спартак без поражений. Не в его это стиле! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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NewLife
1714387547
Любой беспонтовый треп, лишь бы про Спартак. Х.з. откуда этот РИА (честнее не бывает) вытащил свою шнягу, чтобы немытые тролли здесь свою блевотину разливали((
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ySS
1714389895
Откровенный бред
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1714391500
Действительно, зачем оставлять тренера, который вернул интерес игрокам к футболу и с которым пришли результаты. Куда интереснее годами терпеть бездарей во главе клуба и бесконечно им доверять и верить в чудо. На данный момент Спартак дает гораздо лучшие результаты, чем были до этого и не факт, что другой тренер даст результат лучше. Хотя новый тренер явно попросит кучу денег на трансферы, а этот думаю сможет давать результат с теми, что есть.
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