Стало известно, может ли Слишкович стать главным тренером «Спартака»

Руководство «Спартака» не рассматривает исполняющего обязанности главного тренера команды Владимира Слишковича как кандидата на пост полноценного руководителя команды, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

«Несмотря на беспроигрышную серию из четырех матчей в чемпионате и Кубке России в статусе исполняющего обязанности, кандидатура Владимира Слишковича на пост главного тренера «Спартака» не рассматривается.

Выбор главного тренера совет директоров отдает на откуп спортивному директору Томашу Амаралу. При этом велика вероятность, что Слишкович, у которого очень хороший контакт и взаимопонимание с игроками, останется в тренерском штабе, кто бы его ни возглавил», – сказал источник.