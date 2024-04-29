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Реакция Мостового на поражение «Зенита» от «Динамо»

29 апреля 2024, 01:34
7

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).

«Я говорил, что «Зенит» может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс – давно не было такого «Зенита».

«Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже.

Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», – сказал Мостовой.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками.
  • «Краснодар» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Мостовой Александр
Комментарии (7)
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ЗаЖиМ
1714350801
А фуле ты постфактум говоришь: я же говорил...? Мир, дверь, мяч (англ.)
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Январь 59
1714358781
Не помню, что бы Мостовой говорил о том, что Зенит проиграет Рубину и Динамо. А предполагать, что каждая команда возможно потеряет очки с возможными претендентами на медали могут все. Да теперь многое , вернее всё зависит от того как сыграет Краснодар. Рассчитывать на то что Краснодар все остальные игры победит, тоже весьма и весьма сложно.
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Дубина
1714361320
Просто тоже стало стыдно за помойку как и всем.
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СайфуЛлах-Усманов-google
1714361989
Мост мы ещё посмотрим как ты переобуваешься))))))))
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sochi-2013
1714367106
... и в конце добавил: "Если ХОРОШО попросите, я готов заменить Семака".
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Krics
1714369418
Кашпировский однако,ихмо.клоун б*л*я.
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