Реакция Мостового на поражение «Зенита» от «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).

«Я говорил, что «Зенит» может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс – давно не было такого «Зенита».

«Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже.

Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», – сказал Мостовой.