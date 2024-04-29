Реакция Мостового на поражение «Зенита» от «Динамо»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой отреагировал на поражение «Зенита» от «Динамо» (0:1).
«Я говорил, что «Зенит» может потерять снова очки, и они это сделали. Это нонсенс – давно не было такого «Зенита».
«Динамо» сегодня очень повезло, по игре ничья была бы справедливым итогом, но они и выиграли даже.
Итог сегодняшнего матча таков: теперь посмотрим, готов ли реально «Краснодар» стать чемпионом в этом сезоне», – сказал Мостовой.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками.
- «Краснодар» отстает на 1 очко, имея матч в запасе.
Источник: «РБ Спорт»