Червиченко заявил, что «Спартак» победил «Локо» благодаря везению

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Локомотивом». Команда выиграла со счетом 3:2 и поднялась на четвертое место в РПЛ.

«Вообще не понравилась игра между «Спартаком» и «Локомотивом». Унылая игра, много ошибок. У «Спартака» в этом сезоне невероятное везение, благодаря которому они забили победный гол. Никакого преимущества не было, просто повезло. Если сравнить игру с дерби против ЦСКА – и то говно, и это.

Сможет ли «Спартак» бороться за тройку? Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всe будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у «Динамо» или «Ростова», тогда, конечно, возможно», – сказал Червиченко.