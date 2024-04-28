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  • Червиченко заявил, что «Спартак» победил «Локо» благодаря везению

Червиченко заявил, что «Спартак» победил «Локо» благодаря везению

28 апреля 2024, 20:17
11

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу над «Локомотивом». Команда выиграла со счетом 3:2 и поднялась на четвертое место в РПЛ.

«Вообще не понравилась игра между «Спартаком» и «Локомотивом». Унылая игра, много ошибок. У «Спартака» в этом сезоне невероятное везение, благодаря которому они забили победный гол. Никакого преимущества не было, просто повезло. Если сравнить игру с дерби против ЦСКА – и то говно, и это.

Сможет ли «Спартак» бороться за тройку? Бороться за тройку можно, но объективно попасть невозможно. Хотя если всe будет залетать и в оставшихся матчах будут вратари, как у «Динамо» или «Ростова», тогда, конечно, возможно», – сказал Червиченко.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (11)
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VVM1964
1714326147
КОЗЕЛ, мля !!! Да, порой команды побеждают и на везении, но сегодня при в принципе равной игре мы ЗАСЛУЖЕННО победили, а если посмотреть статистику, то там даже и при преимуществе !!! Но этой гниде всё равно, лишь бы напрячь кишечник и выпустить газы !!! ((( Конечно, без удачи не будет и побед, но сегодня эта удача, соответствует логике, желанию команд, её самоотдаче и статистике матча !!!!!!!!!!
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Filllllll
1714328092
Вообще, это не тот чел, у которого можно спрашивать. Он сам вначале облажался со Спартаком, а теперь просто гонит на него, на радость недоброжелателям. Спартак проиграет, у него везёт сильнейшему; а, если победит - просто повезло. Да, у Спартака много проблем, но не у этого типа надо спрашивать, он ненавидит Спартак и всегда говорит только гадости.
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nik55
1714328096
червяк закрой помойку
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Filllllll
1714328802
Да, и для тех, кто его всё же слушает и читает: ну подумайте, чего достиг этот тип? Он развалил, на тот момент лучшую команду России, которую даже в европе уважали и боялись, да так развалил, что до сих пор восстанавливают. И этого "эхсперта" ещё кто-то слушает? Я понимаю, если бы Сёмин, Газаев, тот же Слуцкий, даже Карпин что-то сказали, они всё-таки все чего-то достигли... Но это chmo, которое в футболе не соображает, что-то буровит и его слушают... Странно и нелепо
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GermanVo
1714329351
"Унылая игра"??? Он совсем что ль не смотрел? А что тогда для него весёлая игра? 5 голов, моментов тьма, 31 удар на двоих.
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шахта Заполярная
1714329990
А мне так по кайфу, когда у червя жирный пукан дымит.
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шахта Заполярная
1714330087
Везет. Пусть и дальше везет на радость червяку.
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Krics
1714330557
И бывший президент говно,и человек говно ,Червиченко конкретное говно,ихмо.
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timon2401
1714333468
Вот бывают же совпадения.. Что внешне омерзителен, что внутри.. Мать природу не обманешь
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иммануил
1714339678
Спартаку повезло тогда, когда этот деятель исчез из поля зрения команды! Везет тому кто везёт!
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